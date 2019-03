Rathenow

Die Rathenower Frühlingsgalerie, der Name sagt es, will Kunst präsentieren. Regionale Kunst. Damit die Besucher, die am zweiten April-Wochenende (13./14. April) durch die Innenstadt flanieren, einen Eindruck von der Bandbreite hiesiger Kunst erhalten, sind Kreative aus dem Westhavelland aufgerufen, ihre Werke in den Schaufenstern der Innenstadt zu präsentieren.

Wie es gute Tradition ist, nehmen die ausgestellten Werke am Publikumswettbewerb teil. Besucher können ihr Lieblingsbild benennen. Der Sieger des Publikumspreises erhält eine Ausstellung im Rathaus.

Wettbewerb zum Thema Fontane

Erstmals in der Geschichte des Wettbewerbes wird in diesem Jahr ein Wettbewerbsthema ausgerufen. Mit „Fontane durch die Brille der Kunst gesehen“ möchten die Organisatoren zum einen auf den 200. Geburtstag des berühmten Dichters Theodor Fontane aufmerksam machen. Zum anderen soll das Thema neue kreative Impulse für den Wettbewerb geben und ganz nebenbei auch noch eine Brücke zum städtischen Beinamen „Stadt der Optik“ schlagen.

Bei der Frühlingsgalerie handelt es sich um die erste große innerstädtische Veranstaltung des Jahres. Rund um den Märkischen Platz wird den Besuchern an diesem Wochenende ein buntes Programm geboten. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist der erste Rathenower Töpfermarkt, der am 13. und 14. April in der Innenstadt geöffnet hat. An 14 Ständen werden Kunsthandwerker aus der Region ihre Töpfer-Arbeiten präsentieren.

Sieger darf im Rathaus ausstellen

Die Kunst soll an diesem Wochenende also nicht nur schmückendes Beiwerk sein, sondern im Mittelpunkt stehen. Deshalb gibt es den Wettbewerb. Besucher sollen jene drei Werke benennen, die ihnen am besten gefallen haben. Das Werk mit den meisten Stimmen gewinnt. Im vergangenen Jahr wurde Detlef Frenkel zum Sieger des Publikumspreises gekürt. Sein Lohn: Er darf eine eigene Ausstellung in der Rathenower Rathausgalerie gestalten. Diese Gewinnerausstellung wird übrigens am 10. April um 15 Uhr in der 3. Etage des Rathauses eröffnet.

Jeder Künstler, der am Wettbewerb teilnehmen möchte, melde sich bis zum 29. März in der Rathenower Stadtverwaltung bei Frau Rahn, Tel. 03385/596 413 oder per E-Mail: kultur@stadt-rathenow.de. Das Anmeldeformular kann heruntergeladen werden unter: www.rathenow.de/de/tourismus/fruehlingsgalerie-2019/

Von Markus Kniebeler