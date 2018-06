Rathenow

Das ist gelebte Ökumene. Am Samstag (9. Juni) tritt die Lujah-Bänd der evangelischen Sankt-Andreas-Kirchengemeinde in der katholischen Kirche Sankt Georg auf (17 Uhr, Eintritt frei). „Das ist eine schöne Sache. Wir können gut zusammen“, sagt Markus Hartung, Vikar der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Georg. Große Berührungsängste zwischen den beiden großen christlichen Konfessionen gibt es in Rathenow nicht. Und so ist das Konzert eher Normalität als spektakuläre Ausnahme.

Besonders ist der Anlass des Auftritts. Die St. Georg Kirche wird in diesem Jahr 125 Jahre alt. „Die Kirchweihe fand am 3. September des Jahres 1893 statt“, berichtet Hartung im MAZ-Gespräch. Aus Anlass dieses Ereignisses findet am Sonntag, dem 2. September, in der Kirche ein Festakt statt. Matthias Heinrich, Weihbischof im Erzbistum Berlin, hat sein Kommen bereits zugesagt.

Lebensfrohe, mitreißende Musik

Dennoch spricht nichts dagegen, den Geburtstag jetzt schon zu feiern. Mit lebensfroher, mitreißender Musik. Dafür steht die Lujah-Bänd. Bei Konzerten des vor zehn Jahren gegründeten Ensembles darf mitgeklatscht und mitgesungen werden. Was bei den eingängigen Songs keine Schwierigkeit ist. Am Samstag werde man einen bunten Strauß musikalischer Blumen in die Kirche mitbringen, sagt Pfarrer Wolf Schöne, Gründungsmitglied der Lujah-Bänd. Aktuelle Pop-Songs von Ed Sheeran, klassische Volkslieder wie „Die Gedanken sind frei“, bekannte Kirchenlieder wie „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ und aktuelle deutsche Songwriter-Produktionen wie „Wolke 4“ von Philipp Dittberner stehen auf dem Programmzettel. So unterschiedlich die Genres sind, aus denen diese und viele andere Stücke aus dem Repertoire der Lujah-Bänd stammen – eines haben sie gemeinsam: Sie gehen direkt ins Blut.

Übrigens war die Kirche, wie sie jetzt in der Friesacker Straße steht, so nicht geplant. „Die Apsis und die Seitenschiffe hat man weggelassen, weil offenbar das Geld dafür ausgegangen war“, sagt der Vikar. Auf den Fortschritt des Baus hatte diese Reduktion freilich einen ausgesprochen positiven Effekt. Zwischen dem Baubeginn am 23. April 1892 und der Einweihung der Kirche am 3. September 1893 lagen noch nicht einmal anderthalb Jahre. Und wer nun denkt, diese Schnelligkeit sei zu Lasten der Substanz gegangen, der schaue sich das Gotteshaus mal an. Fest und stabil steht es da – und das seit 125 Jahren.

Von Markus Kniebeler