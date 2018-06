Friesack

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Montagnachmittag auf der L 188 ein Mann ums Leben gekommen. In der Nähe der Ortschaft Görne kam der Pkw mit Rathenower Kennzeichen aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem Holztransporter zusammen.

Am Unfallort verstorben

Der Pkw flog durch den Aufprall in den Wald, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. Ersthelfer konnten den schwer verletzten Fahrer noch aus dem Fahrzeug bergen. Aber der Mann verstarb kurze Zeit später am Unfallort.

Zur Galerie Bei einem Verkehrsunfall auf der B188 im Kreis Havelland ist am Montag ein Autofahrer ums Leben gekommen.

Der Lastkraftwagen rutschte durch den Unfall in den Graben. Aus dem beschädigten Fahrzeug lief Diesel aus, weiterer Kraftstoff wurde von den Kameraden der Feuerwehr abgepumpt.

Landesstraße stundenlang gesperrt

Die Landesstraße musste wegen des Unfalls mehrere Stunden gesperrt werden. Die Polizei hat einen Gutachter eingesetzt, der den Unfallhergang untersuchen soll.

Von Marlies Schnaibel