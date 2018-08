Rathenow

Als Matthias Platzeck Ministerpräsident des Landes Brandenburg war, hat er die Stadt Rathenow mehrfach besucht. Und auch nach seiner Amtszeit ist der Faden freundschaftlicher Beziehungen in die havelländische Kreisstadt nicht abgerissen.

Am kommenden Sonntag, dem 26. August, ist Platzeck wieder in der Stadt. Um 10 Uhr wird er im Haveltorkino Antworten auf die Frage geben: „Deutschland, Russland und Europa – brauchen wir einander?“.

Dass Platzeck Fundiertes zum Thema beitragen kann, steht außer Frage. Im März 2014 übernahm Platzeck nach einstimmiger Wahl der Mitgliederversammlung den Vorsitz des Deutsch-Russischen Forums. Das Deutsch-Russische Forum ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin, der sich seit 1993 für einen breiten gesellschaftlichen Dialog zwischen Deutschland und Russland engagiert.

Zu den Aktivitäten und Projekten des Deutsch-Russischen Forums gehören die Organisation von Praktika für Journalisten, deutsch-russische Städtepartnerkonferenzen sowie Schüler- und Jugendaustausch. In Kooperation mit der deutschen Botschaft Moskau und dem Deutschen Akademischen Austauschdienst organisiert der Verein das Alumni-Netzwerk „hallo deutschland!“, das sich an russische Absolventen deutscher Förderinstitutionen richtet.

Europäische Perspektive

In Rathenower wird der ehemalige Landesvater aber nicht nur die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland analysieren, sondern das Thema in den gesamteuropäischen Kontext einbetten. Damit reiht sich der Vortrag thematisch in die Veranstaltungsreihe ein, die vor zwei Jahren von den „Freunden für Europa“ ins Leben gerufen wurde. Mit Filmen, Vorträgen und Diskussionen soll für die Idee der europäischen Zusammenarbeit, für Toleranz, Völkerverständigung und Mitmenschlichkeit geworben werden.

Veranstaltet wird der Vortrag am Sonntag aber von der Partnerschaft für Demokratie und dem Rathenower Aktionsbündnis „Miteinander – Füreinander.“ Gefördert wird dier Auftritt Platzecks über das Bundesprogramm „Demokratie leben“.

Platzeck wird kein Referat halten, sondern seine Thesen im Rahmen eines Podiumsgesprächs erläutern. Befragt wird er von den Moderatorinnen Andrea Despot, Leiterin der Europäischen Akademie, und Denise Jäkel vom Kinder- und Jugendparlament Rathenow. Das Publikum wird Gelegenheit haben, dem ehemaligen Ministerpräsidenten Fragen zu stellen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Wer mitmachen will, sollte sich ein Ticket sichern. Diese können im Haveltorkino bestellt und abgeholt werden.

Von Markus Kniebeler