Rathenow

Zu seinem 70. Geburtstag, den er Ende Januar gefeiert hat, bat der Unternehmer Michael Schönberg seine Gäste um Spenden für das Rathenower Tierheim. Auf die Summe, die durch die Geschenke zusammenkam, legte er dann aus seiner eigenen Tasche noch einmal den gleichen Betrag drauf.

So konnte er am Montag an Jutta Schütze, die Vorsitzende des Tierschutzvereins, eine stattliche Spende von 1440 Euro übergeben. Jutta Schütze freute sich sehr über das Geld, einen „warmen Regen“ wie sie sagte. Man habe viele ältere Hunde und Katzen im Heim, die nicht mehr vermittelbar seien, erklärte sie. Für deren medizinische Versorgung und Betreuung solle das gespendete Geld verwendet werden.

Von Bernd Geske