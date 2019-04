Rathenow

Britta Ernst hat vor einem Jahr die Leitung des Brandenburger Bildungsministeriums übernommen, nachdem ihr Vorgänger Günter Baaske zurückgetreten war, Nun kam sie in Begleitung von Landrat Roger Lewandowski erstmals zu einer Tour durch den Landkreis Havelland. Die erste Station – gemeinsam mit der für Grund- und Förderschulen zuständigen Schulrätin Sylvia Albroscheit – war die Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen, „ Johann Heinrich Pestalozzi“. Träger der Schule ist der Kreis.

Führung durch die Räume

Schulleiterin Petra Smyczek führte die Ministerin und den Landrat gerne durch die Räume: „Seit der grundlegenden Sanierung zwischen 2009 und 2011, im Zusammenhang mit einem Umbau des 1980 ursprünglich fertiggestellten Schulgebäudes, haben wir an unserer Schule beste Bedingungen.“

Allerdings gehen acht Sonderpädagogen in den nächsten sieben bis zehn Jahren in den Ruhestand. Derzeit unterrichten drei Seiteneinsteiger an der Schule. Den dringenden Wunsch der Schulleiterin und des Landrates nach mehr Personal nahm die Ministerin gleich vorweg. „Als ich nach Brandenburg kam, stellte ich verwundert fest, dass Sonderpädagogen für weiterführende Schulen im Land selbst gar nicht ausgebildet werden“, so Britta Ernst.

Die Schule wurde umfangreich saniert. Quelle: Uwe Hoffmann

Ab dem Jahr 2020 gibt es diese Ausbildung nun an der Universität Potsdam. In den Klassenstufen 2 bis 6 wird neben der Wissensvermittlung ein Schwerpunkt auf das soziale Lernen gelegt. Ab Klasse 7 bietet die Schule viele Möglichkeiten zum berufsvorbereitenden Lernen. „Unsere Schule kooperiert mit den weiterführenden Schulen Rathenows, der Förderschule ‚Spektrum’, aber auch mit der Agentur für Arbeit und Unternehmen der Region. Gerade bei Handwerksfirmen mit ihren Nachwuchssorgen sehen wir Potenzial für unsere Schüler“, so Petra Smyczek.

Ab der 8. Klasse sind die Lerninhalte speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen, gerade Handwerkerfirmen, ausgerichtet. „Förderschüler müssen besser in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden“, bemerkte Dietmar Menzel, Leiter des staatlichen Schulamtes Neuruppin. „Ein Problem ist, bei der Kultusministerkonferenz, auch, dass Abschlüsse von Förderschülern denen der Schulen an anderen Schulen nicht gleichgesetzt werden.“

Bildungsministerin Ernst sieht beim Werkunterricht zu. Quelle: Uwe Hoffmann

Ab nächstem Schuljahr wird die Förderschule auch mit der Scholl-Grundschule Rathenow und der Premnitzer Dachsberg-Grundschule stärker kooperieren. „Zwischen Förderschule und den Grundschulen gibt es offene Übergänge. Wir sind keine Gegner von Inklusion. Aber für bestimmte Schülergruppen muss man entsprechende Angebote haben, mit denen ihnen am besten geholfen wird. Dies muss nicht in einer Förderschule ‚L’, sondern kann auch in einem breiter aufgestelltem Förderzentrum passieren“, sagte Petra Smyczek.

Keine Konkurrenz

Man verstehe Regelschulen und Förderschulen nicht als Konkurrenz, sondern als gleichwertige Angebote. Beide Schultypen anzubieten, sei der richtige Weg, sprach sich Landrat Lewandowski für den Erhalt der Förderschulen aus. „Im Land Brandenburg existieren Regel- und Förderschulen parallel. Eltern und Schulen sollen die richtige Entscheidung für die Kinder treffen“, so Ministerin Ernst. „Derzeit gibt es 220 Schulen im Projekt ‚Gemeinsames Lernen’. 2020 haben wir die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung.“

Die Gruppe beim Rundgang. Quelle: Uwe Hoffmann wort+bild

Beim Schulrundgang zeigten Petra Smyczek und Landrat Roger Lewandowski ihren Gästen stolz die modern ausgestatteten Unterrichtsräume wie den für Naturwissenschaften mit Whiteboard, die Töpfer- und Holzwerkstatt mit ihren professionellen Maschinen und die zwei kürzlich eingebauten Küchen für den Hauswirtschaftsunterricht ab Klasse 7.

An der Pestalozzi-Schule werden derzeit 101 Schüler mit 100 Prozent sonderpädagogischem Förderbedarf in neun Klassen, von der 2. bis zur 10. Klasse, unterrichtet.

Von Uwe Hoffmann