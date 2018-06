Rathenow

„Leben ist schön!“, schrieb eine junge Rathenowerin auf. Es war ihr Statement auf die Frage“ „Was ich einfach mal sagen möchte“. Am Wochenende kamen zum dritten Mal viele Rathenower Kinder und Jugendliche und Gäste zusammen, um dieses bunte, vielfältige Leben mit dem Fest „Mit Musik um die Welt!“ zu feiern. Die Bühne für das Programm mit viel Gesang, Musik und Tanz stand in diesem Jahr im Optikpark.

Bereits zum dritten Mal fand das Festival „Mit Musik um die Welt" statt. Diesmal im Optikpark. Es waren wieder Kinder jeden Alters aber auch viele Erwachsene gekommen, um ein paar Stunden ausgelassen bei Musik und Tanz zu feiern.

Das 150-Minuten-Bühnenprogramm eröffnete „Crazy Dance“. Erst Ende April gründete die aus Afghanistan stammende Fatema Shafaie in Rathenow die interkulturelle Tanzgruppe. Zu ihrem ersten öffentlichen Auftritt stand die 16-jährige Schülerin mit sechs weiteren Tänzerinnen auf der Bühne.

Spenden für die Musiker

Spenden, die an diesem Tag gesammelt wurden, sollen die weitere Arbeit von „Crazy Dance“ unterstützen. Mit einem Imbissangebot sammelten auch Schüler der 11. Klasse der Bürgel-Schule Geld für ihre diesjährige Abschlussfahrt nach Island und ihren kommenden Abiball.

Auf dem Mühlenhof des Optikparks ab es viele elegnheiten, sich kreativ auszuleben. Die Besucher bei TonArt, der Freien Schule für Musik & Kunst, gestalteten beispielsweise Lesezeichen. Elke Dartsch informierte über ihre Gambia-Projekte, die vor Ort Hilfe zur Selbsthilfe organisieren.

Drittes Festival "Mit Musik um die Welt" im Optikpark. Stand von Elke Dartsch, die für ihre Gambia-Hilfsprojekte warb. Quelle: Uwe Hoffmann

Im Frühjahr reiste die Göttlinerin zum zweiten Mal in das westafrikanische Land und brachte einige landestypische Gegenstände, wie einfache Rhythmusinstrumente mit. Die Kreissportjugend hatte ihre Streetsoccer-Felder abgesteckt. Kulinarische Genüsse aus Vorderasien, süß und herzhaft, wurden von den Frauen des Familiencafés der Awo zubereitet.

Währenddessen ging das Bühnenprogramm mit Gesang und Tanz der Kinder der Kita „Zwergenland“ und dem Hort der Jahn-Grundschule weiter. „Wir wollen unsere Welt bewegen“ lautete einer ihrer Titel. Das Streicherensemble von TonArt führte Edvard Griegs Stück „Pipi Langstrumpf“ auf.

Leben in Anarchie

Die populäre Kinderbuchfigur lebte ihr Leben so, wie sie es für richtig hielt – sehr frei, sorglos und etwas anarchisch – ein „Vorbild“ für viele Kinder. An der Scholl-Grundschule gibt es im Rahmen des Ganztagsangebots eine Trommelgruppe. Eine ganze Reihe musikalischer Talente gibt es an der Duncker-Oberschule. Nach dem Gesangsensemble mit aktuellen Popsongs spielten die „Mad Duncker Brothers“, die Schulband der 8. Klasse.

Wolf Schöne begleitete nach dem Auftritt seiner interkulturellen Gitarrengruppe auch die Gesangsdarbietung der Frauen des Awo-Familiencafés. Als „Clown Sporelli“ kostümiert traten die Kinder der Tanzgruppe der Musik- und Kunstschule Havelland, unter Leitung von Katrin Fritze auf. „Wenn Kinder träumen, dann steht die Welt still“, sangen alle Mitwirkenden gemeinsam zum Finale auf der Bühne. Gabriele Knobloch, Leiterin der Freien Schule für Musik & Kunst TonArt schrieb diesen Titel zum ersten Fest „Mit Musik um die Welt!“.

Drittes Festival "Mit Musik um die Welt" im Optikpark. Auch kleine Kinder zeigten etwas. Quelle: Uwe Hoffmann

„Wir sind Rathenow“ lautete der Fotowettbewerb zum Fest, zu dem 58 Fotos eingereicht wurden. Die Besucher des Festes kürten das Foto des Hortes der Jahn-Grundschule mit großem Abstand zum Sieger. Musik ist ansteckend. Nach dem Bühnenprogramm kamen einige der Besucher mit den Musikern zusammen und spielten noch gemeinsam spontan auf den Trommeln.

Von Uwe Hoffmann