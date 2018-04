Rathenow

„Hereinspaziert!“ So hieß es wieder am Sonnabend an beiden Rathenower Standorten der Musik- und Kunstschule Havelland. In der Alten Mühle am Schwedendamm 1 und im Bildungsstandort an der Bammer Landstraße 10 öffnete die Kreismusikschule ihre Türen weit. Die Botschaft: Jeder kann musizieren, singen, tanzen und schauspielen – das Alter spielt keine Rolle. Das fängt an mit der musikalischen Früherziehung „Musimaus“ für Kinder ab drei Jahre, geht weiter über das „Instrumentenkarussell“ zum Ausprobieren verschiedener Instrumente bis hin zum zusätzlichen studienvorbereitenden Förderunterricht.

Der „Tag der offenen Tür“ begann am Vormittag in der Bammer Landstraße, mit der öffentlichen Probe des Kinderchores unter Leitung von Veronika Fölster. Anschließend probte das Musical-Ensemble unter der Leitung von Niels Fölster vor Publikum. Die letzte Musicalproduktion „Frei wie der Wind!“ thematisierte den Traum vom Fliegen der Brüder Gustav und Otto Lilienthal.

In der Alten Mühle startete der Schnupperunterricht, eröffnet durch einen großen Gong, mit dem traditionellen „Konzert der Jüngsten“. Über zwei Dutzend junge Schüler zeigten, was sie schon auf ihrem Instrument gelernt haben. So auch die achtjährige Loni Bleich aus Rathenow und ihre elfjährige Schwester Maja. Vor einem Jahr eiferte Loni, die jetzt seit zwei Jahren Klavier erlernt, ihrer Schwester nach. Die Kindertanzgruppe unter Leitung von Katrin Fritze entführte die Zuschauer im Saal der Alten Mühle in die Welt von „Clown Sporelli“.

Geige lernen nach der Suzuki-Methode

Als Gäste musizierten acht Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren als Geigenensemble. Die Schüler aus Berlin von Lehrerin Irene Gallogo erlernen ihr Instrument nach der „Suzuki“-Methode. „Der japanische Violinist Shinchi Suzuki entwickelte in den 1960er Jahren die Art Geige zunächst intuitiv, durch Hören und Ausprobieren – ähnlich wie die Muttersprache, zu erlernen. Erst danach lernen sie, welche Noten hinter den Tönen stehen“, erklärt die Berlinerin, die seit Schuljahresbeginn Honorarlehrerin an der Musikschule in Rathenow ist. „Mittlerweile kann man mit der Suzuki-Methode auch anderen Instrumente erlernen“, ergänzt Anke Heinsdorff, Bereichsleiterin der Musikschule für das Westhavelland. „Ab dem neuen Schuljahr wollen wir in der Alten Mühle diesen Violinenunterricht auch anbieten.“

Der „Clown Sporelli“-Tanz der Kindertanzgruppe von Katrin Fritze sorgte für gute Laune beim Publikum. Quelle: Uwe Hoffmann

Im Rahmen des Schnupperunterrichts konnten die Besucher Instrumente von Altsaxophon bis Zugposaune ausprobieren. Luna Englisch (11) aus Rathenow hat ernsthaftes Interesse, Klavier zu lernen. Ihre Freundin und ehemalige Mitschülerin, Clara Arnstedt (10), möchte auch ein Instrument erlernen, aber eher Cello. „Man kann auch schon früher mit Klavierspielen beginnen. Aber ihr seid in einem guten Alter damit zu beginnen“, so Klavierlehrer Oleg Belinski. Auch Erwachsene probierten sich an verschiedenen Instrumenten aus. Den Tag der offenen Tür nutzten langjährige Musikschüler, einmal andere Musikinstrumente zu testen. Kajsa-Ida Dech aus Hohennauen, die seit zirka vier Jahren bei Lehrerin Iva Becheva Flöte spielt und vor zweieinhalb Jahren noch mit Oboe begann, testete so ihr Talent am Fagott. Für ihre fast dreijährige Nichte Mascha ist die Elfjährige ihr großes Vorbild, dem sie nacheifern möchte. Mit deren Hilfe zeigte sie sich bereits sehr talentiert an der Blockflöte. „Damals eiferte Kajsa ihrer älteren Schwester Jakobine nach, die als Jugendliche in der Jungen Philharmonie Brandenburg mitspielte und mittlerweile in Berlin Musik studiert“, so ihre Flöte- und Oboelehrerin.

Das Cello-Trio Samuel Jabs-Promny, Simeon Weisner und Albert Miller, das zum „Konzert der Jüngsten“ spielte, aber auch Schüler wie Kajsa-Ida Dech, musizierten gleich am Sonntagnachmittag noch einmal zum ersten Benefizkonzert der Havelländer Musikschüler im Rahmen der diesjährigen Reihe „Musikschulen öffnen Kirchen“ in der Nikolai-Kirche Selbelang.

Von Uwe Hoffmann