Rathenow

Der Mangel an Kitaplätzen in Rathenow ist seit Jahren Gegenstand politischer Debatten. Doch das könnte bald ein Ende haben. Wie jetzt bekannt wurde, soll auf dem Grundstück schräg gegenüber der Grundschule „Geschwister Scholl“ eine Kita errichtet werden. Und zwar nicht irgendwann, sondern sehr bald. Nach Auskunft von Bürgermeister Ronald Seeger ist die Eröffnung der neuen Kita im Herbst kommenden Jahres geplant. Das wäre für ein derartiges Vorhaben eine rekordverdächtige Zeit.

KWR für Planung und Finanzierung verantwortlich

Möglich wird dies, weil die Stadt den Bau und die Finanzierung der Kita delegiert. Das rund 2000 Quadratmeter große städtische Grundstück wird an die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Rathenow (KWR) verpachtet. Diese wird für den Bau und die Finanzierung zuständig sein.

Refinanziert wird die Investition durch die Vermietung der Kita an den künftigen Betreiber. Es wird sich nach Informationen aus dem Rathaus um einen freien Träger handeln. Vorabsprachen habe es bereits gegeben. Wenn der Vertrag unterzeichnet sei, werde man den Namen nennen.

Danny Harwardt, Geschäftsführer der KWR. Quelle: Markus Kniebeler

Die neue Kita soll Platz für die Betreuung von 80 Kindern bieten. Nach Auskunft von Danny Harwardt, dem Geschäftsführer der KWR, wird das Gebäude in Modulbauweise errichtet. Es gebe einige Unternehmen, die darauf spezialisiert seien. Wer in Rathenow zum Zuge kommt, wird die Ausschreibung ergeben, die im Sommer erfolgen soll.

Mit der Kita würde das erste Vorhaben des geplanten Scholl-Campus verwirklicht. Nach Plänen der Stadt wird es noch einen Neubau auf dem Schulgelände geben. Außerdem soll der alte Reitstall wieder belebt werden. Für die Absicht zur Entwicklung des Scholl-Campus gibt es breite Zustimmung in der Stadtverordnetenversammlung. Ein konkreter Bauplan für diese Projekte muss allerdings noch entwickelt werden.

Module werden vorgefertigt

Der Aufwand für die KWR hält sich in Grenzen. „Wir teilen dem Anbieter mit, welche Kriterien berücksichtigt werden müssen“, so Harwardt. Nach diesen Daten – Raumzahl, Raumgröße, technische Ausstattung etc. – wird das Gebäude geplant. Die einzelnen Module werden vom Hersteller vorgefertigt, nach Rathenow transportiert und auf einer Bodenplatte aus Beton zusammengebaut. Von der Planung bis zur Eröffnung dauere es rund sechs Monate, so Harwardt.

Bevor es losgeht, muss das Projekt noch in den Kita-Bedarfsplan des Kreises aufgenommen werden. Das soll in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 22. Mai geschehen. Weil der Bedarf an Kita-Plätzen in Rathenow außer Zweifel steht, dürfte das kein Problem sein.

Baubeginn im Frühjahr 2020

In diesem Jahr soll die Ausschreibung und Vergabe des Vorhabens über die Bühne gehen. Möglicherweise werden auch schon bauvorbereitende Arbeiten erledigt. Mit dem Bau könnte dann zu Beginn des kommenden Jahres begonnen werden. Für eine Eröffnung im Herbst würde das reichen.

Der Plan, in unmittelbarer Nähe der Schollschule eine Kita zu errichten, wurde von der Stadtverwaltung im vergangenen Jahr entwickelt. Vor zwei Monaten gab es zum Projekt „Scholl-Campus“ eine Machbarkeitsstudie mit positiver Grundaussage. Dass es mit dem Kita-Bau so schnell geht, damit hatten allerdings die wenigsten gerechnet.

Von Markus Kniebeler