Rathenow

Es war für Regina Weniger nie eine Frage, ob sie zur Frühlingsgalerie in diesem Jahr am verkaufsoffenen Sonntag teilnimmt oder nicht. Selbstverständlich öffnete sie ihr Geschäft, das in der Goethestraße keine 100 Meter vom Märkischen Platz entfernt liegt. Sie beteiligt sich gerne, schließlich will man die Rathenower Innenstadt beleben.

Nicht alle wollen das offenbar. Am Frühlingsgalerie-Sonntag dachten viele Händler, da schreiben Mitarbeiter des Ordnungsamtes Parksünder auf. Es ging aber nicht um Verkehrs- sondern um Verkaufssünder. „Die haben kontorolliert, wer sein Geschäft auf hatte und wert nicht“, sagt Hermann Fischer, Seniorchef von Augenoptik Fischer in der Berliner Straße.

Thomas Fischer von Augenoptik Fischer in Rathenow: „Da wird mit zweierlei Maß gemessen.“ Quelle: Joachim Wilisch

Weinhändler darf beim Weinfest nicht öffnen

Regina Weniger hätte nicht gedurft. Ihr Laden liegt außerhalb des Sonderverkaufgebietes für Sonntagsöffnungen. Diese Grenzen sind eng gezogen. So eng, dass der einzige Weinladen in Rathenow zum Weinfest im Herbst nicht öffnen darf, weil eine Hausnummer davor das Sonderverkaufsgebiet endet.

Hohes Bußgeld angedroht

Regina Weniger hat nun Post vom Ordnungsamt der Stadt bekommen. In dem Brief wird sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie ihr Geschäft am Sonntag geöffnet hatte, obwohl das nicht erlaubt war. Komme das erneut vor, wird ein Bußgeld in Höhe von 5000 Euro fällig. Sollte sie Mitarbeiter am Sonntag im Einsatz haben, sind 15.000 Euro zu bezahlen.

Nur innerhalb der grün gezeichneten Fläche ist die Sonntagsöffnung der Einzelhändler in Rathenow zum Adventssonntag möglich. Quelle: Joachim Wilisch/Stadt Rathenow

Für Thomas Fischer, Inhaber des Optikgeschäftes, war das ein Grund, noch einmal genauer in die Verordnung zu sehen, die von den Stadtverordneten im März beschlossen wurde. Und da entdeckte er: zum Weinfest und zur Frühlingsgalerie darf er öffnen, zum Adventssonntag nicht. Die Sonderverkaufszone beginnt am östlichen Rand der Brandenburger Straße in der Einmündung zum Kreisel bei dem Telekom-Laden. Zwischen den Ladentüren von Telekom und Optik-Fischer liegen genau 40 Schritte.

Wettbewerbsverzerrung?

Fischer verweist auf den Mitbewerber Fielmann. Das Geschäft liegt schräg gegenüber in der Berliner Straße in der Verkaufszone. Der Laden von Mitbewerber Enders auch. Andererseits: schräg gegenüber von dem Geschäft von Regina Weniger befindet sich Optik-Sommer. Dieser Mitbewerber von Thomas Fischer ist zu allen Sonntagsöffnungen außen vor.

Für Weinfest, Stadtfest und die Frühlingsgalerie ist das Sonntagsöffnungsgebiet etwas größer. Quelle: Joachim Wilisch/Stadt Rathenow

„Das ist zweierlei Maß“, sagt Thomas Fischer. Der Seniorchef des Augenoptik--Geschäftes hatte bereits Kontakt zum Verein „Unternehmer für Rathenow“ aufgenommen. Fischer wundert sich auch, dass es im Vorfeld der Frühlingsgalerie keine Information gegeben habe.

Mitteilung ist erfolgt

Matthias Remus, Leiter des Rathenower Ordnungsamtes entgegnet, dass es diese Information im Gespräch mit den Organisatoren der Frühlingsgalerie gegeben habe. „Wir haben Frau Sandbrink, Frau Fürstenberg und Frau Grün darauf hingewiesen, dass ab sofort die Grenzen enger gezogen sind.“

Den Brief an Regina Weniger kennt Remus und hält ihn für die „nette Variante“, wie er sagt. „Es wäre auch möglich gewesen, gleich einen Bußgeldbescheid zu schicken.“

Das Geschäft von Regina Weniger (vorne rechts) liegt außerhalb der Sonderöffnungszone. Quelle: Joachim Wilisch

Die Grenzen seien zum Adventssonntag enger als zu den anderen Festen, weil man damit zum Ausdruck bringen wolle, dass die Feste verschieden groß sind. „Das ist wichtig für die Sonntagsöffnung.“ Im Übrigen sei das Fest im Mittelpunkt, nicht aber die Öffnung der Läden. „Das ist ein Nebenprodukt.“

Nach eigenen Erhebungen

Trotzdem muss Remus einräumen, dass die Grenzen nach eigenen Besucherhebungen so gezogen wurden. Es wäre also durchaus möglich gewesen, den Gesamtraum so zu ziehen, dass tatsächlich die Innenstadthändler von dem Ereignis profitieren. „Wir wollten ja auch nicht riskieren, dass die Gewerkschaft gegen die Stadt klagt“, so Remus.

Neu überdenken

Thomas Fischer hofft, dass die Stadtverordneten ihre Entscheidung noch einmal überdenken. „Wenn es das Ziel ist, die Innenstadt mit der Sonntagsöffnung interessant zu machen, dann wäre das eine Fehlentscheidung.“

Von Joachim Wilisch