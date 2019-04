Rathenow Rathenow - Neuer Fahrplan sorgt für Ärger Seit 15. April gilt einer neuer Fahrplan der Havelbus Verkehrsgesellschaft. Der sorgt in Rathenow für Unmut. Unter anderem weil Haltestellen wie die am Städtischen Friedhof entfallen.

In Rathenow wurde die Stadtlinie in eine Nord- und eine Südroute aufgeteilt. Die Nordroute wird als Ringlinie nur noch in eine Richtung bedient. Quelle: Christin Schmidt