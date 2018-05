Rathenow

Michael Huppertz hat die Kulissen gewechselt. Aus der Weltmetropole München ist er fortgezogen – und in Rathenow angekommen. Die Millionenmetropole gegen die Kleinstadt getauscht, Havel statt Isar, Kulturzentrum statt Staatstheater. „Das ist ein Unterschied und fühlt sich trotzdem gut an“, sagt er.

Nicht überall dabei

Warum ausgerechnet das Havelland? Michael Thomas Omilian hat ihn überredet. Der Kulturmanager wohnt schon seit längerer Zeit in der Region. Und dann wollte Huppertz in Rathenow seinen Traum vom Fernsehsender erfüllen. Wer Huppertz kennengelernt hat, weiß, das ist kein übliches Fernsehen. „Wir machen keinen investigativen Journalismus, wir sind auch nicht überall dabei und haben keine klassischen Nachrichten.“ Es sind die Nischen, die Huppertz interessieren – Nischen in Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft.

Ein Ergebnis: der Rathenow-Film für die Optikindustrie. Der Film ist inzwischen noch einmal aufpoliert worden und gibt einen Überblick über die Geschichte des Optik-Standortes Rathenow, über die Unternehmen, die es in Rathenow gibt und über die Art und Weise, wie man in Rathenow versucht, die Optik-Tradition auch in das Alltagsleben einfließen zu lassen, beispielsweise im Optikpark.

Rathenows Bürgermeister Seeger: „Jede Initiative zur Unterstützung der Optikindustrie hilft.“ Quelle: Joachim Wilisch

Huppertz betont, dass der Film sowohl als Ganzes, als auch in Teilen funktioniert. „Wir können ihn auf jedes Optikunternehmen zuschneiden.“ Und der Medienmacher macht klar, dass sein noch junges Unternehmen davon lebt, dass diese Filme von den Unternehmen gekauft werden, die sie in Auftrag geben. Sie sind auf der Homepage des Senders zu sehen und die Unternehmen können das Stück für ihre Zwecke nutzen.

Netzwerke sind wichtig

Allerdings geht es Huppertz um mehr. „Rathenow ist klein und man muss Netzwerke gründen, um sich gut zu repräsentieren.“ Er glaubt nicht, dass es viel bringt, wenn jedes Unternehmen für sich alleine Strategien entwirft. „Es gibt Wege, die geht man am besten gemeinsam.“ Die Optikindustrie in Rathenow könne in dem Zusammenhang auch in Zusammengebracht werden mit den Themen Tourismus, Freizeit und Kultur.

In dem Film ist Hans-Jürgen Lemle, der Beigeordnete der Stadt, Interviewpartner, weil Bürgermeister Ronald Seeger seinerzeit krank war. Inzwischen kennt Seeger den Film und freut sich: „Natürlich sind wir für jede Initiative dankbar, die der Optikindustrie hilft.“ So sieht es auch Randolph Götze, der für das Netzwerk OABB spricht, in dem sich die Unternehmen der Optikindustrie in Berlin und Brandenburg verbinden.

Kulturmanager Michael Thomas Omilian. Quelle: Joachim Wilisch

Verbreitet werden die Filme von Huppertz auch über Soziale Medien, zum Beispiel Facebook. Und aller Anfang ist schwer. Reichweite und Klicks zu erzielen, das ist bei dem Überangebot in den Sozialen Netzwerken nicht leicht. „Aber es geht langsam und stetig aufwärts“, sagt Huppertz.

Nischen in vielen Regionen

Er will sich mit seinen Beiträgen nicht nur auf das Westjhavelland beschränken. Nischenbeiträge kann es aus vielen Regionen geben. „Wir setzen ganz bewusst auf kleine Filme“, sagt Michael Thomas Omilian, der sein Kulturmanagement auch weiter als zweites Standbein betreibt.

Von der Isar an die Havel, von München nach Rathenow. „Es war der richtige Schritt“, sagt Huppertz.

Von Joachim Wilisch