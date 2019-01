Rathenow

In der kommenden Woche diskutieren die Mitglieder des Kreistagsausschusses für Wirtschaft noch einmal die Anträge der havelländischen Grünen zum ÖPNV-Konzept. Zur Erinnerung: die Grünen hätten gerne die Ferienzeiten besser berücksichtigt und wollen, dass der Wochenendfahrplan bereits zu Freitag einsetzt.

Nochmal im Ausschuss

Auf Vorschlag von Landrat Roger Lewandowski ist das Thema noch einmal in den Ausschuss gegeben worden. Ob sich noch einmal Änderungen an dem Konzept vornehmen lassen, ist nicht sicher. Bereits zum Neujahrsempfang am vergangenen Wochenende hatte der Landrat darauf verwiesen, dass man das Konzept nur schrittweise umsetzen könne. „Das hat ausnahmsweise nichts mit Geld zu tun sondern mit dem Umstand, dass wir nicht genügend Busfahrer haben“!, so der Landrat.

Landrat ist optimistisch

Der Fachkräftemangel mache sich auch in dem Sektor bemerkbar. Erste Hinweise hatte die Geschäftsführung von Havelbus bereits im vergangenen Jahr gegeben. Schon damals suchte das Unternehmen nach Fahrern.

Landrat Roger Lewandowski zeigte sich zum Neujahrsempfang allerdings optimistisch, dass das neue ÖPNV-Konzept gut angenommen werde. Touristische Ziele seien in Zukunft einfacher zu erreichen und es gebe Verbesserungen für Besucher von Kulturveranstaltungen in Berlin.

Einstimmig im Dezember

Der Kreistag hatte das Konzept im vergangenen Dezember einstimmig beschlossen. „Für diese breite Unterstützung bin ich sehr dankbar“, sagte Lewandowski noch einmal zum Neujahrsempfang.

Von Joachim Wilisch