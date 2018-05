Rathenow

Worauf kommt es im Berufsleben an? Welche Ausbildung oder welches Studium führt zum Traumberuf? Wie wichtig sind die Schulnoten? Und deckt sich der berufliche Alltag tatsächlich mit den eigenen Vorstellungen? Diese und viele andere Fragen müssen sich junge Menschen vor ihrem Schulabschluss stellen.

Die Schüler der Klasse 8c des Rathenower Jahngymnasiums bekamen dafür nun eine praktische Hilfestellung. Die 25 Mädchen und Jungen durften am Freitagvormittag in die Arbeitswelt des größten Arbeitgebers der Region, der Havellandkliniken Unternehmensgruppe, hineinschnuppern.

Die gelernte Krankenschwester und leitende Pflegekraft Stephanie Gräber führte die Klasse von der Notaufnahme vorbei am OP durch die Chirurgie und weitere Stationen.

„Zwischen 50 und 100 Patienten werden jeden Tag in der Notaufnahme behandelt“, erklärte Gräber bevor sie die Schüler einlud, einen Blick in den Kreißsaal zu werfen. „Nebenan hat gerade eine Frau entbunden“, verriet eine Hebamme während sie den Besuchern einen Entbindungsraum zeigte.

Zur Galerie 25 Schüler der Klasse 8c des Rathenower Jahngymnasiums durften sich im Rathenower Krankenhaus über verschiedene Berufsbilder informieren und in den Klinikalltag hineinschnuppern.

Gut die Hälfte der Klasse hatte hier das Licht der Welt entdeckt und beim Blick auf die große Fotowand mit den vielen Babys entdeckten einige sogar eine Mitschülerin.

„Sechs Fachkliniken mit 170 Betten gehören zu diesem Haus sowie 15 Betten der geriatrischen Klinik“, erzählt Gräbner. Sie gewährte den Schülern einen Einblick in den Aufbau einer Station, erklärte die täglichen Arbeitsabläufe und den beruflichen Alltag des Pflegepersonals und führte die Schüler in ein gerade unbelegtes Patientenzimmer.

Auf dem Weg zum Konferenzraum, wo Anja Broult, die Gruppe übernahm, traf ein Schüler sogar auf seine Mutter, die hier als Ärztin arbeitet. „Rund 30 verschiedene Berufsbilder sind in der Havellandkliniken Unternehmensgruppe vertreten“, verriet Broult.

Sie ist eine von insgesamt rund 2000 Mitarbeitern der Unternehmensgruppe. Als Mitarbeiterin der Personalabteilung kennt sie sich bestens mit den verschiedenen Berufsbildern und den jeweiligen Anforderungen aus.

„Aus sechs verschiedenen Ausbildungsberufen könnt ihr bei den Havelland Kliniken wählen. Wisst ihr schon, welcher Beruf für euch interessant sein könnte?“, wollte Broult wissen.

Ausbildung in den Havellandkliniken Sechs Ausbildungsberufe bieten die Havelland Kliniken an. Die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger wird ab sofort mit der Ausbildung zum Altenpfleger kombiniert und dauert dreieinhalb Jahre. Ein Jahr dauert die Ausbildung zum Alten- oder Krankenpflegehelfer. Besonders beliebt ist die dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter. Auf drei Stellen kommen in diesem Jahr rund 80 Bewerber. Wer im medizinischen Bereich arbeiten möchte, aber nicht im Schichtdienst, wählt die Lehre zum Medizinischen Fachangestellten. Außerdem bilden die Kliniken pro Jahr eine/n Koch/Köchin und eine/n Kaufmann/frau aus.

Tatsächlich haben einige Schüler der 8c schon ganz konkrete Vorstellungen. „Ich möchte Virologe werden“, erklärte Tim. Paula strebt ein Studium in Medizin an. Andere wollen lieber in den polizeilichen Dienst oder in die Verwaltung.

Dabei machte Anja Broult deutlich, dass es auch für Informatiker, Verwaltungsfachangestellte, Labormitarbeiter und sogar für Architekten Arbeitsmöglichkeiten in den Havelland Kliniken gibt.

Zwei der aktuellen Stellenausschreibungen hatte die Personalreferentin mitgebracht, um mit den Schülern zum Abschluss in einem Rollenspiel ein Bewerbungsgespräch zu proben. Dabei durften sie einmal in die Rolle des Arbeitgebers und einmal in die Rolle des Bewerbers schlüpfen.

„Der Ausflug hat sich wirklich gelohnt. Ich kannte zwar vieles schon, aber einige Details, insbesondere die zu den Ausbildungsberufen, waren neu für mich“, resümierte die 14-Jährige Lea. Sie möchte nach der Schule den Beruf der Krankenschwester erlernen und kann sich durchaus eine Ausbildung in den Havelland Kliniken vorstellen.

Das dürfte auch Elternsprecherin Claudia Kaping freuen. Sie arbeitet als Buchhalterin im Krankenhaus und hatte den Schnuppertag organisiert, um den Schülern eine berufliche Orientierungshilfe zu geben.

„Uns ist aufgefallen, dass viele Schüler kaum eine Vorstellung vom Berufsleben haben. Sie wissen nicht, worauf es ankommt, welche Möglichkeiten sie haben. Ich hoffe, das hat sich mit diesem Ausflug ein wenig geändert“, so Kaping.

Von Christin Schmidt