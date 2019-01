Rathenow

Das Marketingteam des Rathenower Optikparks fiebert dem ersten großen Auftritt des Jahres entgegen. Am 25. und 26. Januar werden Katja Brunow, frisch berufene Leiterin des Bereichs Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, und Chefhostess Christina Otto auf der Grünen Woche für die kommende Optikparksaison werben.

Am Freitag (25. Januar), dem Havellandtag, wird Optikpark-Geschäftsführerin Kathrin Fredrich das Team verstärken. Und auch Biber Opti will unterm Funkturm die Werbetrommel rühren.

Auflage von 125 000 Stück

Bewaffnet ist die Rathenower Delegation mit druckfrischen Flyern der neuen Saison, die vom 21. April bis zum 3. Oktober dauert. Die Faltblätter, die in einer Auflage von 125 000 Stück gedruckt wurden, enthalten Wissenswertes in Kurzform über die Anlage am Schwedendamm. Vor allem für Besucher von auswärts interessant sind Informationen zur Anfahrt, zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen. Ein Geländeplan ermöglicht eine schnelle Orientierung.

Außerdem aufgelistet sind die wichtigsten Veranstaltungen der kommenden Saison. Die Palette reicht von der Parkeröffnung am 21. April über den Auftritt von Annett Louisan am 20. Juli bis zum Stadtfestwochenende Anfang September.

„In Berlin haben wird die Möglichkeit, in kurzer Zeit eine große Zahl von Menschen auf das Angebot des Optikparks aufmerksam zu machen“, sagt Kathrin Fredrich. „Diese Gelegenheit wollen wir nutzen.“

Die Grüne Woche in den Messehallen unterm Funkturm läuft seit dem 18. Januar und endet am kommenden Sonntag, den 27. Januar. Das Team des Rathenower Optikparks ist am 25./26. Januar am Stand 174 in der Halle 21a zu finden. Tickets unter www.gruenewoche.de und an der Tageskasse.

Von Markus Kniebeler