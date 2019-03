Rathenow

Der Dienst bei der Rathenower Feuerwehr ist ein Ehrenamt. Allerdings stößt dieses auf Freiwilligkeit basierende Modell immer öfter an seine Grenzen. Das zumindest sagt Rathenows Ortswehrführer Oliver Lienig. Und regt an, mehr hauptamtliche Feuerwehrleute zu beschäftigen.

Um seine Forderung zu begründen, schildert Lienig einen Einsatztag des vergangenen Sommers. Es war der 23. August. An diesem Tag, es war ein Donnerstag, gingen innerhalb von wenigen Stunden vier Alarmierungen bei der Rathenower Feuerwehr ein. Ein Unfall, eine Ölspur, ein Ödlandbrand und ein Waldbrand nahe der ICE-Strecke wurden gemeldet. Es waren so viele Rathenower Feuerwehrleute unterwegs, dass Lienig die Wehren der Ortsteile zur Hilfe rief, um die Rathenower Wache einsatzfähig zu halten.

Kerntruppe zur Entlastung der Ehrenamtler

Mit einer Kerntruppe hauptamtlicher Feuerwehrleute würde sich nach Lienigs Auffassung die Lage entspannen. „Vor allem könnten Engpässe tagsüber überbrückt werden“, sagt er.

Ihm schwebt eine hauptamtliche Einheit in Gruppenstärke vor. Das sind neun Einsatzkräfte. Die könnten vor allem tagsüber – in der Kernarbeitszeit zwischen 8 und 16 Uhr, wenn die Ehrenamtler ihrem Hauptberuf nachgehen – einen Großteil der Einsätze abdecken.

„Wenn zur Beseitigung einer Ölspur oder für eine Türnotöffnung ein Handwerker alles stehen und liegen lassen muss, dann ist das eine Belastung für ihn und für den Betrieb“, sagt Lienig. Eine feste, hauptamtliche Gruppe könne schnell und effektiv reagieren. „Die fahren raus, öffnen die Tür und das war’s.“ Bei größeren Ereignissen sei es natürlich unvermeidlich, Ehrenamtler hinzuzuziehen, so Lienig.

Es muss nicht bei Null angefangen werden

Der Ortswehrführer rechnet vor, dass nicht neun Mann eingestellt werden müssten. Es gebe ja bereits drei Kräfte, die auf der Wache hauptamtlich beschäftigt seien. Die sechs neu einzustellenden Kräfte könne die Stadt in der einsatzfreien Zeit mit Aufgaben betrauen, die den Betriebshof entlasten, schlägt er vor. Baumschnitt, Grünpflege, Bewässerung, Winterdienst – es gebe eine Menge Tätigkeitsfelder in der Stadt, in denen man die hauptamtlichen Feuerwehrleute einsetzen könnte, so Lienig.

Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus reagiert zurückhaltend auf die Forderung nach Festeinstellungen. Und rechnet vor, dass man in Rathenow derzeit gar nicht so weit entfernt sei von einer festen Kerntruppe. Drei Mitarbeiter der Stadt seien in der Feuerwache hauptamtlich mit Brandschutzaufgaben betraut – als Schlauchwart, Atemschutzwart, Hausmeister.

Außerdem gebe es im Betriebshof und beim Ordnungsdienst drei Mitglieder der Rathenower Feuerwehr. „Bei einer Alarmierung lassen die alles stehen und liegen und sind sofort einsatzbereit“, erklärt der Bauamtsleiter. Nur eine Ausnahme gebe es. „Wenn die genannten Mitarbeiter des Betriebshofes gerade dabei sind, die Straßen von Eis und Schnee zu befreien, hat das Vorrang“, so Remus. Schließlich gehe es dabei auch um Gefahrenabwehr und die Sicherheit der Bürger.

Bei Neu-Einstellungen achte die Stadt darauf, ob der Bewerber Mitglied der Feuerwehr sei, so Remus. Das könne bei gleicher Qualifikation den Ausschlag geben. Möglicherweise komme man so irgendwann dahin, dass man eine Gruppe der Feuerwehr aus Mitarbeitern der Stadt bilden könne.

Lienig sieht das skeptisch. „Da werden, um den Job bei der Stadt zu bekommen, vielleicht Leute Mitglied der Feuerwehr, die das eigentlich gar nicht wollen“, wendet er ein. Gute Arbeit leiste ein Feuerwehrmann nur, wenn er mit Herzblut bei der Sache sei. Das könne man nicht verordnen.

