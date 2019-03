Rathenow

In diesem Jahr jährt sich die Schenkung des Rathenower Stadtforstes zum 700. Mal. Die wechselvolle Geschichte des Stadtforstes und das damit verbundene Jubiläum in diesem Jahr ist ein willkommener Anlass zum Feiern. Am Samstag, dem 11. Mai, laden darum der Rathenower Bürgermeister Ronald Seeger und Stadtförster Thomas Querfurth zu einer Stadtwaldparty in den Konzertsaal der Mühle am Schwedendamm ein.

Jagdhornklänge zur Eröffnung

Das Programm beginnt nach Auskunft von Rathenows Hauptamtsleiter Jörg Zietemann um 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr) mit einer kleinen Feierstunde. Zur Begrüßung werden Jagd- und Waldhornklänge ertönen. Unter den Gästen werden sich auch Ehrengäste des Bürgermeisters befinden, unter anderem sind Einladungen in die Partnerstädte Rendsburg ( Schleswig-Holstein), Zlotow ( Polen) und Almere ( Niederlande) verschickt worden.

Neben einer Dia-Show und einer szenischen Darstellung der historischen Ereignisse durch das Rathenower Amateurtheater „Lichtblick“ können die Partygäste auch lernen, was es mit den Jagdsignalen „Sammeln“ und „Schüsseltreiben“ auf sich hat.

Büffet mit Spezialitäten aus der Wildküche

Anschließend ist zur Stärkung ein Wald-Buffet aufgebaut. Was die heimische Wildküche alles zu bieten hat, das wird Sebastian Crakau vom Team des Restaurants „Zum Alten Hafen“ zeigen. Er bereitet mit Zutaten aus heimischen Wäldern kreative Speisen zu wie beispielsweise Wildkräutereierkuchen, Waldpilzsalat, Wildburger, Wildschwein und Hirschrücken vor sowie, passend zum Motto des Abends, Desserts wie Waldbeeren-Grütze oder Waldmeistercreme.

Nach dem Essen soll dann richtig gefeiert werden. Der Rathenower DJ Steve Neumann eröffnet den Tanz und spielt bis in die Nacht.

Eintrittskarten (inkl. Buffet) gibt es für zum Jubiläumspreis von 20,19 Euro ab 11. März in der Touristeninformation des Tourismusvereins Westhavelland, Freier Hof 5.

Von Markus Kniebeler