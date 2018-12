Rathenow

Mit mehreren Gottesdiensten in Sankt-Marien-Andreas, der Lutherkirche, im Gemeindehaus Süd und der Dorfkirche Semlin feierte die evangelische Kirchengemeinde Rathenow den Heiligen Abend. Zur ersten Krippenandacht in der Lutherkirche mit Pfarrer Andreas Buchholz führten die Kinder der Gemeinde die Weihnachtsgeschichte auf. Die zweite Christvesper danach gestaltete der Chor der Gemeinde mit.

Unglaubliches in Worte gefasst

„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen“, heißt es im Lukas-Evangelium. „Die Weihnachtsgeschichte versucht uns das Unglaubliche in Worte zu fassen: Der Herr ist Mensch geworden“, so Vikarin Kern in ihrer Predigt.

Während der Christvesper sang der Chor, gemeinsam mit der Gemeinde, bekannte Weihnachtslieder wie „Es ist ein Ros entsprungen“ aus der Zeit Ende des 16. Jahrhunderts. Aber auch „O du fröhliche“ aus dem Jahr 1816. Nur zwei Jahre später entstand das weltweit bekannteste Weihnachtslied: „Stille Nacht, heilige Nacht“. Auch 200 Jahre nach dessen Entstehung wird das Lied zu Weihnachten überall auf der Welt, mittlerweile in 320 Sprachen und Dialekte übersetzt, gesungen.

Vikarin Anita Kern hielt die Christvesper in der Lutherkirche Quelle: Uwe Hoffmann

Das Lied entstand vor Weihnachten 1818 und wurde an Heilig Abend in der Kirche St. Nikola in Oberndorf bei Salzburg erstmals aufgeführt. Der Organist und Dorfschullehrer Franz Xaver Gruber (1787 bis 1863) komponierte die Melodie auf Wunsch des dortigen Hilfspfarrers Joseph Mohr (1792 bis 1848), der den Liedtext bereits 1816 in Mariapfarr als Gedicht geschrieben hatte.

Durch den Orgelbauer Karl Mauracher verbreitete sich das Lied zunächst weiter in Österreich und kam mit einer Händlerfamilie nach Leipzig, von wo aus es sich auch in Deutschland bekannt wurde und sich über die Welt verbreitete. Bereits 1833 wurde das Lied erstmals in Dresden gedruckt und bereits 1840 erstmals in den USA, in New York. 1914 sangen deutsche und britische Soldaten gemeinsam „Stille Nacht“ beim sogenannten Weihnachtsfrieden zwischen den Gräben an der Westfront. Bing Crosbys Aufnahme im Rahmen seiner Weihnachts-Radiosendung 1934 wurde mit 30 Millionen verkauften Tonträgern die dritterfolgreichste Single aller Zeiten. 2011 wurde „Stille Nacht, heilige Nacht“ von der Unesco als immaterielles Kulturerbe in Österreich anerkannt.

Gottesdienste auch in der Nacht

„Die Melodie und der Text von ‚Stille Nacht’ ist so getragen. Beides machen das Lied zu einem besonders festlichen Weihnachtslied“, sagt Sylke Lange, die das Lied immer wieder gern mit dem Chor der Gemeinde singt.

Um 23.15 Uhr trafen sich die Gemeindeglieder noch einmal in der Lutherkirche zur Mitternachtsmesse. Zu den Gottesdiensten sammelte die Gemeinde für die Aktion der Evangelischen Kirche „ Brot für die Welt“. „Hunger nach Gerechtigkeit“ lautet das Motto der Aktion im 60. Jahr.

Von Uwe Hoffmann