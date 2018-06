Steckelsdorf/Klietz

Von den über 9000 Hektar des Truppenübungsplatzes Klietz sind rund zwei Drittel bewaldet. Dieser Wald erfüllt all jene Funktionen, die Wälder erfüllen, die nicht auf Militärgelände stehen. Er ist Sauerstoffspeicher, er reguliert den Wassershaushalt, er bindet Kohlendioxid, er schützt vor Bodenerosion und vieles mehr. Natürlich hat der Klietzer Wald auch eine wirtschaftliche Bedeutung. Holz wird geschlagen und verkauft und bringt dem Bund, der Eigentümer des Waldes ist, Einnahmen.

„Der Truppenübungsplatz ist außerdem Rückzugsgebiet für viele bedrohte Arten der heimischen Flora und Fauna“, sagt Oberleutnant Patrick Becker, der Presseoffizier des Truppenübungsplatzes. So seien in den letzten Jahren alte Bunker zu Fledermausquartieren umgebaut worden. Außerdem biete der Wald Lebensraum für die Zauneidechse und andere bedrohte Insektenarten. Und sogar eine naturbelassene Streuobstwiese gibt es, die Insekten und größeren Tieren Schutz, Nahrung und Brutmöglichkeiten bietet. „Diese vor Jahrzehnten angelegte Wiese wurde im vorletzten Jahr durch die Neupflanzung junger Bäume ergänzt, um diesen Lebensraum auch langfristig zu bewahren“, so Becker.

Sogar eine Streuobstwiese gibt es auf dem Truppenübungsplatz Klietz. Quelle: Markus Kniebeler

An den Wald auf dem Klietzer Truppenübungsplatz sind aber neben den erwähnten Funktionen einige spezielle Anforderungen gestellt, die mit der militärischen Nutzung des Geländes zusammenhängen. „Der Wald hat auch die Aufgabe, die Anrainer vor Lärm, Staub und Schmutz schützen, die bei dem Übungsbetrieb auf dem Gelände unweigerlich anfallen“, sagt Platzkommandant Dirk Hoffmann. Deshalb seien die Forstleute angehalten, ihre Bewirtschaftung eng mit der militärischen Führung abzusprechen. Das geschehe bei regelmäßigen Treffen, bei denen die Verantwortlichen auch Termine genau abstimmen. Denn natürlich hat es wenig Sinne, bei einer Großübung die Forstleute aufs Gelände zu schicken mit dem Ergebnis, dass sich Soldaten und Forstleute gegenseitig behindern würden.

Dichtes Unterholz bietet den besten Schutz

Was den Schutz vor Staub und Schmutz angeht, hat es Ende Mai zum Tag der Umwelt eine besondere Pflanzaktion gegeben. In jenen Abschnitten, wo Schießbahnen nah an Straßen heranreichen, wurde das Unterholz der Waldränder durch gezielte Pflanzungen verstärkt. „150 Pfaffenhütchen, 150 Heckenkirschen, 150 Hundsrosen, 150 Waldhasel, 100 Schneeball, 50 Eiben, 50 Stechpalmen und 50 Thujas sollen künftig zum Sicht-, Staub- und Lärmschutz beitragen“, sagt Patrick Becker. Außerdem seien 5000 Douglasien gepflanzt worden.

Schützenswerter Lebensraum Der Truppenübungsplatz Klietz ist 9110 Hektar groß. 80 Prozent des Platzes gehören zum Land Sachsen-Anhalt, 20 Prozent zum Land Brandenburg. Auf dem Platz sind acht Fauna-Flora-Habitat-Gebiete ausgewiesen (3070 Hektar) sowie vier Vogelschutzgebiete (2730 Hektar). Der Platz ist zu zwei Dritteln bewaldet. Daneben gibt es Offenlandbiotope, die sich aus Heide- und Sandtrockenrasenkomplexen zusammensetzen. In den feuchteren Gebieten der Elb- und Havelauen kommen Niedermoore, Röhrichte und Auenwälder vor.

Noch kann man sich bei den gerade mal kniehohen Sträuchern und Bäumchen nicht so recht vorstellen, dass diese vor irgendetwas schützen. Aber die Fahrt zu einem Waldrandstück nahe Steckelsdorf, in dem vor acht Jahren eine ähnliche Pfanzaktion durchgeführt wurde, macht den Schutzeffekt augenfällig. Das meterhohe Strauch- und Buschwerk ist so dicht, dass man es kaum durchdringen kann. Und so bildet dieses dichte Unterholz eine wirksame Barriere gegen den Staub und den Lärm, der auf der dahinter liegenden Schießbahn entsteht.

Lebensraum für Tiere und Insekten

Während es öffentliche Wälder gibt, in denen das Unterholz regelmäßig gelichtet wird, kann es an den besagten Stellen des Klietzer Platzes nicht dicht genug wuchern. Und neben dem genannten Schutzeffekt bieten die Büsche und Sträucher jede Menge Lebensraum für Tiere und Insekten. Denn das ist erwiesen: An den Schießlärm haben sich die tierischen Bewohner des Truppenübungsplatzes längst gewöhnt. Sogar der Wolf lässt sich von der Knallerei nicht beirren. Mindestens ein Rudel hat sich angesiedelt, Nachwuchs inklusive.

Von Markus Kniebeler