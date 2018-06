Rathenow

Das mit dem Wetter hat geklappt. Beim elften Bürgerbrunch der Bürgerstiftung für die Region Rathenow meinte es die Sonne am Sonntagvormittag sogar fast schon ein bisschen zu gut. Gegen 11 Uhr bewegten sich die Temperaturen bereits Richtung 30-Grad-Marke. Aber die rund 170 Menschen, die sich an den Tafeln versammelt hatten, waren gut gerüstet. Mit kühlen Getränke, Sonnenbrillen und Kopfbedeckungen ließ es sich aushalten.

Zur Galerie Rund 170 Rathenower haben am Sonntagvormittag auf dem Märkischen Platz gepicknickt – für den guten Zweck. Die Stimmung beim Bürgebrunch war ausgezeichnet. Und bevor der Regen kam, war die Veranstaltung zu Ende.

„21 Tische haben wir verkauft“, berichtet Mario Schwalme, Vorsitzender der Bürgerstiftung. Die Einnahmen aus dem Tischverkauf sowie die Erlöse, die eine Versteigerung von drei Werken Rathenower Künstler in die Stiftungskasse gespült hat, gehen nach Abrechnung der Unkosten in das Stiftungskapital ein. Am Ende des stimmungsvollen Vormittags waren 1500 Euro zusammengekommen.

Zuvor hatten es sich die Menschen gut gehen lassen. Auf den Tafeln waren jede Menge Köstlichkeiten zu finden. In ihre Picknickkörbe hatten die Bruncher alles gepackt, was zu einer ausgedehnten Mahlzeit gehört. Appetitliche Salate, Obst und Gemüse aus dem heimischen Garten, Käse, Wurst und selbst gemachte Marmeladen. Dazu Kaffee, Tee und erfrischende Säfte. Hier und da wurde auch ein Fläschchen Sekt geköpft. Wer selber nichts mitgebracht hatte, für den hatte das Restaurant Harlekin ein reichhaltiges Büffet aufgebaut.

Die Kinder vergnügten sich beim Schminken. Quelle: Markus Kniebeler

Der Brunch ist der gesellschaftliche Höhepunkt im Stiftungsjahr. Und die bunte Vielfalt der Teilnehmer ist genau das, was die Stiftung auszeichnet. „Hier kann jeder mitmachen“, sagt Mario Schwalme. Und so geschah es, dass Menschen aus allen möglichen Lebensbereichen gemeinsam an der Tafel saßen. Lehrer Lokalpolitiker, Handwerker,Vereinsleute, Unternehmer. An zwei Tafeln etwa hatte die Wandergruppe „Flinke Füße“ aus Rathenow es sich gemütlich gemacht. „Wir nehmen seit Jahren am Bürgerbrunch teil“, sagte Hannelore Schmidt. Die Atmosphäre beim Brunchen unter freiem Himmel sei einmalig. So könne man etwas für den guten Zweck tun und Spaß dabei haben.

Im Laufe der Veranstaltung wurden auch die diesjährigen Spenden verteilt. Die Reise von Rathenower Sportlern zu einem Sportfest in Almere wird unterstützt (500 Euro), für die Pflanzung und Pflege einer Streuobstwiese erhält der Verein „Gesund in die Zukunft“ 600 Euro. Für 500 Euro darf die Johanniter-Unfall-Hilfe Küchenmöbel für den neuen Jugendclub anschaffen. Und 500 Euro erhält der Lilienthalverein Stölln für eine Überwachungsanlage der Lady Agnes.

Von Markus Kniebeler