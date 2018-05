Rathenow

Die Modernisierungspläne für die Grundschule Otto Seeger in Rathenow-West nehmen konkrete Formen an. Mit einer Kombination aus Neubau, Abriss und Bestandssanierung soll die in die Jahre gekommene Schule fit gemacht werden für die Zukunft.

Diese Vorzugsvariante stellte der Architekt Fred Jasinski den Mitgliedern von Bau- und Bildungsausschuss am Montagabend vor. Jasinski war von der Stadt Rathenow mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt worden. Dabei hatte der Planer verschiedene Modernisierungsvarianten geprüft und mitein-ander verglichen.

Dreigeschossiger Neubau geplant

Die aus Kosten- und Praktikabilitätsgründen gewählte Vorzugsvariante sieht einen dreigeschossigen Neubau vor. Der soll auf dem Lehrer- und Besucherparkplatz auf der Ostseite der Schule errichtet werden und nahtlos an das bestehende Schulgebäude angefügt werden. Ein Aufzug wird den barrierefreie Zugang zu allen Etagen ermöglichen. Nach Fertigstellung des Neubaus wird das Nachbargebäude saniert. Später wird dieser kompakte, dreigeschossige Block die Schule beherbergen.

Der flache Mittelteil, der sich an den Dreigeschosser anschließt, ist für den Abriss vorgesehen. Jasinski hatte in seinen Ausführungen über den Ist-Zustand der Schule kein Blatt vor den Mund genommen. „Technisch und funktionell liegt vieles im Argen“, so sein Urteil. Das Schulgebäude sei meilenweit entfernt von den heutigen Anforderungen an ein modernen Schulstandort. Und für den besagten Mittelteil sei Abriss die einzige Lösung.

Auf dem Parkplatz an der östlichen Giebelseite soll ein Neubau errichtet werden. Quelle: Markus Kniebeler

Diese hat den Vorteil, dass auf dem Gelände die Schul- und Hortnutzung künftig klar voneinander getrennt sein werden. Denn der westliche Gebäudeteil bleibt stehen und wird nach der Sanierung als Hort genutzt. Zwischen Schule und Hort soll als Verbindung ein überdachter Gang eingerichtet werden. Im letzten Abschnitt der Schulmodernisierung sollen die Außensportanlagen aufgewertet werden.

Aussicht auf zusätzliche Förderung

3,5 Millionen Euro sind ersten Schätzungen zufolge nötig, um den Gesamtplan umzusetzen. Die bereits eingeplanten 1,5 Millionen Euro aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz reichen nach Aussage von Bauamtsleiter Matthias Remus, um den Neubau zu finanzieren. Das Geld für die weiteren Bauabschnitte muss noch aufgetrieben werden. Brandenburgs Finanzminister Christian Görke hatte jüngst bei einem Besuch der Seegerschule angedeutet, dass eine zusätzliche Förderung durch das Land nicht unwahrscheinlich sei.

Modernisierung in Etappen

Der Planer erläuterte, dass der Gesamtmodernisierungsplan aus Bausteinen bestehe, die unabhängig voneinander umgesetzt werden können. Wenn man mit dem Schulteil durch sei und die Finanzierung des Hortbereichs noch nicht stehe, könne der ohne Weiteres verschoben werden. Auch bei der Neugestaltung des Sportgeländes stehe man nicht unter Zeitdruck.

Die Modernisierung des Schulstandortes wird bei laufendem Schulbetrieb erfolgen. Der Hort- und Schulbetrieb wird dann in den Gebäudeteil verlegt, an dem gerade nicht gebaut wird. Weil der Platz aller Voraussicht nach nicht reichen wird, sollen auf dem Hofgelände Containerbaracken errichtet werden. Die Kosten dafür sind nach Aussage des Planers in der geschätzten Gesamtsumme von 3,5 Millionen bereits enthalten.

Von Markus Kniebeler