Havelland

„Der Landesnahverkehrsplan nimmt deutliche Verbesserungen für den Schienenpersonennahverkehr im Havelland in den Blick. Der schwierige Punkt bleibt der Ort Wustermark und seine schlechtere Anbindung an Berlin und Potsdam ab Dezember 2022.“ Das sagt der havelländische SPD-Unterbezirksvorsitzende Martin Gorholt.

In dem vom Infrastrukturminsterium vorgelegten Entwurf des Landesnahverkehrsplanes würden die Fahrgaststeigerungen im Schienenpersonennahverkehr in den letzten Jahren und die zu erwartende weitere Steigerung der Bevölkerungszahlen auch im Havelland aufgenommen. Das Ministerium setzte auf Schienenausbau, zusätzliche Züge und bessere Taktungen und Anbindungen an andere Verkehrsmittel, so Gorholt weiter.

Verbesserungen für Priort und Elstal

Aus Sicht der SPD hätten für das Havelland immer drei Vorhaben im Mittelpunkt gestanden: Die neue RB 21 von Potsdam nach Berlin und seine Anbindung im Havelland, der RE 4 von Rathenow über Wustermark nach Berlin und die Verbindung Nauen-Falkensee-Spandau.

Die neue RB 21 verbindet ab dem 1. Dezember 2022 über das Havelland Potsdam und Berlin und löst damit die bisherigen RB 21 und die RB 13 ab und fährt durchgehend stündlich. „Dadurch gibt es für das Havelland Vorteile bei der Anbindung. Konkret gibt es Verbesserungen an den Bahnhöfen Elstal und Priort, allerdings keine Verbindung mehr vom Ortsteil Wustermark nach Potsdam, und nur noch den stündlichen Takt von Wustermark nach Berlin mit dem RE 4“, so Gorholt.

30-Minuten-Takt für RE 4 erst in einigen Jahren

Das Land dränge darauf, die infrastrukturellen Voraussetzungen für einen 30-Minuten-Takt des RE 4 Rathenow-Wustermark-Berlin zu schaffen. Diese Ertüchtigung der sogenannten Lehrter Stammbahn insbesondere durch ein weiteres Gleis im Großtrappengebiet sei im Bundesverkehrswegeplan festgeschrieben und zwingend notwendig. „Auf diese Ertüchtigung und den notwendigen 30-Minuten-Takt wird im Landesverkehrsplan an mehreren Stellen hingewiesen. Damit wäre auch die stündliche Anbindung von Buschow und Nennhausen zu realisieren.“ Allerdings, räumt Martin Gorholt ein, sei mit der Ertüchtigung nicht vor Mitte des nächsten Jahrzehnts zu rechnen.

Anbindung Wustermarks noch mal prüfen

Die Pendlerstrecke Nauen-Falkensee-Berlin werde schon kurzfristig gestärkt. „Im Landesnahverkehrsplan sind die Kapazitätserhöhung der Hamburger Bahn, die Express-S-Bahn und die Engpassbeseitigung am Knoten Spandau klar benannt. Dazu gehören also sowohl die Verlängerung der S-Bahn 5 von Berlin Westkreuz über Berlin-Spandau ins Havelland als auch die Infrastrukturverbesserung für die Regionalbahn.“

Die SPD-Havelland fordere das Infrastrukturministerium auf, Optionen der Anbindung Wustermarks weiter zu prüfen, sagt Gorholt.

Von Jens Wegener