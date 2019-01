Rathenow

Wer in einer fremden Stadt unterwegs ist und Informationen über selbige sucht, der hält nach dem weißen „i“ auf rotem Grund Ausschau. Mit diesem bundesweit bekannten Symbol sind Touristinformationen gekennzeichnet, die vom Deutschen Tourismusverband geprüft und für gut befunden worden sind.

Die Touristinformation des Tourismusvereins Westhavelland am Freien Hof ist die einzige Anlaufstelle für Besucher im Westhavelland, die sich mit dem „i“ schmücken darf. Im Oktober 2009 stellten die Rathenower erstmals den Antrag auf Zertifizierung. Seitdem prangt die Tafel unübersehbar neben der Eingangstür.

Allerdings wird das Siegel nicht auf Lebenszeit verliehen. Vielmehr muss die Zertifizierung alle drei Jahre neu beantragt werden. Dann unterziehen Mitarbeiter des Deutschen Tourismusverbandes den Antragsteller einer umfangreichen Qualitätsprüfung.

Zweigeteiltes Prüfverfahren

Das Prüfverfahren besteht nach Auskunft von Susann Goldau-Thierbach, der Vorsitzenden des Tourismusvereins Westhavelland, aus zwei Teilen. Zuerst muss ein umfangreicher Fragebogen ausgefüllt werden.

Dabei werden grundlegende Dinge geklärt: Wie sind die Öffnungszeiten, wie viele Mitarbeiter gibt es, welche Qualifikation haben diese, gibt es einen W-Lan-Anschluss, ist die Information behindertengerecht ausgestattet und vieles mehr. Rund 40 Kriterien werden auf diese Art abgefragt.

Geprüfte Qualität bis Dezember 2021: Das aktuelle Siegel wurde im Dezember 2018 verliehen. Quelle: Markus Kniebeler

Im zweiten Teil des Prüfverfahrens macht sich ein Mitarbeiter des Deutschen Tourismusverbandes persönlich ein Bild. Und zwar inkognito.

Chistiane Wand, Mitarbeiterin in der Touristinfo kann sich noch an den Tag im Dezember erinnern. Eine Frau habe sich nach einem Weihnachtsgeschenk für ihre Eltern erkundet. Und sich im Gespräch über Veranstaltungen in der Region, Gutscheine und Einkehrmöglichkeiten informiert. Fünf Minuten nach dem Gespräch sei die Dame wieder aufgetaucht und habe sich als Prüferin zu erkennen gegeben.

Offenbar war das, was sie in Rathenow erlebt hat, ganz nach ihrem Geschmack. Denn kurze Zeit später, am 20. Dezember, kam ein Paket mit der aktuellen Zertifizierungs-Urkunde am Freien Hof an. Seitdem klebt das aktuelle Prüfsiegel, das wie eine TÜV-Plakette am Auto aussieht, unter dem weißen „i“. Ihm ist zu entnehmen, dass die Zertifizierung bis zum Dezember 2021 gilt.

Neben Lob auch Kritik

Neben viel Lob enthält der Prüfbericht auch kritische Anmerkungen. Bemängelt wird, dass es in der Rathenower Touristinfo kein klassisches Schaufenster gibt, über das Besucher auch außerhalb der Öffnungszeiten mit Informationen versorgt werden können. Außerdem wird das Fehlen einer Gästetoilette beanstandet.

„Das sind Mängel, auf die wir leider keinen Einfluss haben“, sagt Goldau-Thierbach. Der Tourismusverein sei nur Mieter in dem Haus. Und die Räumlichkeiten im Erdgeschoss gäben es nicht her, zusätzliche Toiletten sowie ein Schaufenster einzubauen.

Pragmatische Lösungen

Was nicht heißt, dass die Mitarbeiter keine pragmatische Lösung gefunden hätten. In Absprache mit der Gaststätte am Alten Hafen können Besucher die dortigen Toiletten nutzen. Statt des Schaufensters gibt es immerhin einen beleuchteten Schaukasten. Und in das kostenloses W-Lan-Netz können sich Besucher auch einwählen, wenn sie vor verschlossener Tür stehen.

Diese kreative Suche nach Lösungen sowie das gesamte Angebot in Rathenow hat die Prüfer so beeindruckt, dass sie die Zertifizierung ohne Bedenken erteilt haben. „Wir sind darüber sehr froh“, sagt Susann Goldau-Thierbach. „Denn das Siegel bescheinigt uns, dass wir einen unabhängig festgelegten Qualitätsstandard erfüllen.“

Von Markus Kniebeler