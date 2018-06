Rhinow

Die Bundesgartenschau 2015 sollte die Havelregion als Reiseziel deutschlandweit bekannt machen. Viele versprachen sich von dem Großprojekt einen Anschub für den Tourismus.

Schon vor der Buga

Um auch bei Gästen, die mit dem Rad die Region entdecken, einen guten Eindruck zu hinterlassen, sollte noch vor der Gartenschau der Radweg zwischen Rathenow und Rhinow saniert werden. Hier hatten an mehreren Stellen Wurzeln den Asphalt hochgedrückt und gefährliche Kanten in der Fahrbahn verursacht.

Immer mehr Radler meiden die Strecke Über knapp 16 Kilometer führt der Radweg entlang der Bundesstraße 102 von Rhinow über Elslaake und Hohennauen nach Rathenow. Über Jahre wurde der Radweg sowohl von zahlreichen Havelländern als auch von Touristen sehr gern genutzt. Inzwischen meiden aber aufgrund des zunehmend schlechten Zustands immer mehr Bürger die Strecke. Gleich an mehreren Stellen haben die Wurzeln der Straßenbäume den Asphalt aufgebrochen und so gefährliche Kanten auf dem Weg verursacht. Besonders schlimm ist es kurz hinter dem Ortsausgang Rhinow und in der Senke in Höhe der Ortseinfahrt Elslaake. Hier kam es bereits zu Stürzen. Um den Radweg zu sanieren, sind zwingend grundhafte Arbeiten notwendig.

Mehr als drei Jahre liegt die Eröffnung der Gartenschau nun schon zurück. Der Radweg, der einst die Buga-Standorte Rhinow und Rathenow miteinander verband, ist aber noch immer in einem desolaten Zustand. Bisher warten die Bürger und die Amtsverwaltung auf die Sanierung. Nun hat der Landesbetrieb Straßenwesen die für 2018 angekündigte Umsetzung erneut verschoben.

Das kann dauern

„Der Landesbetrieb Straßenwesen plant gegenwärtig die Erneuerung des Radweges. Wann eine konkrete Umsetzung erfolgen kann, hängt zum einen vom Abschluss der Planung, aber auch zunehmend von den Kapazitäten der Baubetriebe ab“, erklärte Frank Schmidt, Dezernatsleiter der Planungsstelle West des Landesbetriebs Straßenwesen auf Anfrage der MAZ.

Karsten Ziehm, Leiter der Straßenmeisterei kennt das Problem. Quelle: Kniebeler, Markus

Die Antwort ist eine neuerliche Enttäuschung für Birgit Schmidtke. Als Mitarbeiterin im Rhinower Bauamt hat sie das Thema seit Jahren auf dem Schreibtisch. „Die Sanierung war schon mehrfach angedacht, wurde aber immer wieder verschoben. Ich kann nicht nachvollziehen, warum die Planung so lange dauert. Es kann doch nicht die Lösung sein, dass Radfahrer oder Skater auf die Bundesstraße ausweichen“, so Schmidtke.

Wie Frank Schmidt auf weiteres Nachhaken erklärte, sind auf Grund der Lage im Bausektor nicht nur die Auftragsbücher der Baubetriebe voll, sondern auch die der Planungsbüros. „Unser Auftragnehmer hatte leider dazu noch Probleme mit dem Personal, so dass die Planung, die wir immer extern vergeben, bisher nicht fertiggestellt wurde“, erklärt der Planungsdezernent.

Ärger bei den Radfahrern

Derweil sorgt der Zustand des einst so beliebten Radweges in der Bevölkerung für Unmut. Immer wieder wenden sich Bürger an die Amtsverwaltung oder beschweren sich bei der Straßenmeisterei in Rathenow und berichten von Stürzen und Schäden an Fahrrädern. Den Ärger der Bürger kann Karsten Ziehm, Leiter der Straßenmeisterei Rathenow verstehen. „Uns als Straßenmeisterei sind aber leider die Hände gebunden, denn es geht hier um rein planerische Tätigkeiten. Fest steht, dass jetzt dringend etwas passieren muss“, betont Ziehm.

Um die zum Teil heftigen Wurzelaufbrüche entlang des rund 16 Kilometer langen Abschnitts zu beseitigen, müsste der Radweg an den betroffenen Stellen grundhaft erneuert werden. Wie Karsten Ziehm erklärt, soll im Zuge der Arbeiten eine Folie bis zu einem Meter tief in die Erde eingelassen werden. Diese könnte dann ein erneutes Aufbrechen zumindest für einige Jahre verhindert.

„Wir sprechen alle über die Belebung des Tourismus, der die Region voranbringen soll. Schaffen es aber nicht, die entsprechenden Erwartungen und Anforderungen zu erfüllen. Der Zustand des Radweges ist schlichtweg imageschädigend für unsere Region“, gibt Birgit Schmidtke zu bedenken.

In dem Zusammenhang erinnert sie auch daran, dass die 2015 durch die Bundeswehr verursachten Straßenschäden entlang der Bundesstraße 102 bisher nicht repariert wurden.

Von Christin Schmidt