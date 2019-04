Rathenow

Da sage noch jemand, kommunalpolitisches Engagement sei ein unbeliebtes Geschäft. In Rathenow jedenfalls scheint das Gegenteil der Fall. Bei der Kommunalwahl am 26. Mai stehen so viele Kandidaten wie noch nie auf den Stimmzetteln. Für die 28 Sitze in der Stadtverordnetenversammlung gibt es 120 Bewerber.

CDU hat 42 Kandidaten nominiert

Die meisten Kandidaten schickt die CDU ins Rennen – 42. Von den zehn aktuellen Stadtverordneten treten neun wieder an. Nur Klaus Metzner segelt nicht mehr unter der Flagge der Christdemokraten. Er ist zu den Freien Wählern gewechselt. Jüngste Kandidatin auf der CDU-Liste ist die Auszubildende Lea Gojek (Jahrgang 1999). Marie-Luise Rabe – Geburtsjahr 1933 – wäre, vorausgesetzt sie würde gewählt, die älteste Rathenower Parlamentariern überhaupt.

Rayk Sommer (SPD) tritt nicht mehr an. Quelle: Christin schmidt

22 Bewerber gehen für die SPD ins Rennen. Fünf von sieben der aktuellen Stadtverordneten wollen es wieder wissen. Der Bündnisgrüne Jean-Luc Meier, der sich der SPD angeschlossen hatte, tritt nun für Bündnis 90/Die Grünen an, die erstmals ins Rennen gehen. Und einen prominenten Abgang müssen die Sozialdemokraten verkraften. Rayk Sommer, einer von zwei Stellvertretern der SVV-Vorsitzenden Diana Golze, tritt aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl an. Jüngster Kandidat ist der Lehrer Mathias Mothes (Jahrgang 1989), der älteste Alfred Mantau, der seit langem in der SVV vertreten ist.

Auch die Linke hat 22 Kandidaten nominiert. Von den sieben aktuellen Abgeordneten treten sechs wieder an. Jürgen Albrecht allerdings steht nicht mehr auf der Liste. Er will es am 26. Mai als Einzelkandidat versuchen. Mit Mortischa Mokelke, der stellvertreteden Vorsitzenden des Kinder- und Jugendparlamentes Rathenow (Jahrgang 2000) haben die Linken die jüngste der 120 Bewerber um ein SVV-Mandat in ihren Reihen. Berthold Fährmann (Jahrgang 1941) ist der Senior auf der Linken-Liste.

Alte Bekannte bei der FDP

Bei der FDP stellen sich die beiden alten Bekannten Horst Schwenzer und Karsten Ziehm wieder zur Wahl. Klaus Reimann, der für Pro Rathenow zur Fraktionsgemeinschaft mit der FDP gehörte, geht nun für die Freien Wähler ins Rennen. Der Azubi Lukas Block (Jahrgang 1997) ist das Nesthäkchen auf der Liste der Liberalen. Horst Schwenzer (Jahrgang 1939), derzeit „Alterspräsident“ der Stadtverordnetenversammlung, hat gute Chancen, dieses Amt in der kommenden Legislaturperiode wieder zu bekleiden.

Neben den bereits in der SVV vertretenden Parteien ( SPD, CDU, Linke, FDP, NPD, Bündnis 90/Die Grünen), werden sich vier neue Parteien und Vereinigungen zur Wahl stellen: Die AfD stellt vier Kandidaten, die Freien Wähler Rathenow schicken fünf Bewerber ins Rennen. Die Listenvereinigungen „ REP/BB e.V./parteilos“ hat fünf Rathenower für den Urnengang nominiert, „Die Partei, Piraten, PDS, Tierschutz, Soziales Havelland, Bürgerfreundlichkeit, HipHop“ zieht mit einem Bewerber in den Kampf um Wählerstimmen. Und schließlich wird, wie erwähnt, Jürgen Albrecht, der bislang für die Linke aktiv war, als Einzelbewerber auf dem Stimmzettel stehen.

Wer am Ende in die SVV einzieht, hängt von der Sitzverteilung ab, die sich aus dem Stimmanteil ergibt, der auf die jeweiligen Parteien und Listenvereinigungen entfällt. Der wird am 26. Mai gegen 23 Uhr feststehen.

Von Markus Kniebeler