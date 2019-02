Rathenow

Diverse neue Geräte in der Gegenwart und im nächsten Jahr ein Erweiterungsbau. Bei der Augenoptiker- und Optometristeninnung des Landes, die ihr Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) im Rathenower Gewerbegebiet Süd hat, ist der Fokus aufs Wachstum gerichtet. Derzeit steckt die Innung mitten drin, für insgesamt 1,5 Millionen Euro die technische Ausstattung ihrer Räume zu verbessern und neue Geräte anzuschaffen. Außerdem laufen die Planungen für einen Erweiterungsbau, der noch einmal 1,6 Millionen Euro kosten soll.

Nächste Woche neue Smartboards

In der nächsten Woche werden in den Räumen vier neue Smartboards (interaktive digitale Tafeln) installiert, berichtet Innungsgeschäftsführer Christoph Koltermann. Dazu kommen drei neue Dokumentenkameras, mit denen Druckvorlagen auf die Smartboards übertragen werden können. Mit diesen Kameras werden aber auch ebenso gut Gegenstände wie Brillengläser, Fassungen und ähnliche Objekte auf den großen Tafeln gezeigt.

Im Bildungszentrum können nun zwei Optische Kohärenztomographen, zwei Ultraweitwinkel-Funduskameras und mehrere Perimeter für die Aus- und Weiterbildung eingesetzt werde, nennt der Geschäftsführer die wichtigsten Beispiele. Damit sei die Ausbildung auf „absolut höchstem Niveau“ gewährleistet, schwärmt Christoph Koltermann. Das BTZ in Rathenow könne für sich in Anspruch nehmen, durch die genannten Investitionen als die am besten ausgestattete Bildungseinrichtung der Augenoptik/Optometrie im Land zu gelten.

Netzhaut des MAZ-Reporters Bernd Geske, aufgenommen mit einer Ultraweitwinkel-Funduskamera. Gut zu sehen sind die Blutgefäße. Der helle Punkt ist der Sehnervenkopf, auch blinder Fleck oder Papille genannt. Der dunkle Punkt daneben ist der Makula-Bereich, der Ort des schärfsten Sehens. Quelle: BTZ Rathenow

Die Anschaffungen werden zum großen Teil durch die Bundesministerien für Wirtschaft und Bildung finanziert. „Die Auszubildenden können bei uns nun sehen, was so alles möglich ist“, sagt Christoph Koltermann. „Sie erleben, dass die Augenoptik ein großes Feld ist, auf dem jeder seinen Platz finden kann.“

Konkrete Formen haben in der Innung auch die Planungen für einen Erweiterungsbau angenommen. Dem BTZ, das gegenwärtig eine Bruttogrundfläche von 1060 Quadratmetern hat, soll ein Neubau hinzugefügt werden, der weitere 600 Quadratmeter mitbringt. Die Bruttofläche wird also um gut die Hälfte vergrößert.

Die Pflöcke für den Neubau sind schon eingeschlagen. Quelle: Bernd Geske

Der Vermesser hat die Pflöcke schon eingeschlagen. Als nächstes wird der Baugrundgutachter erwartet. Bis April soll der Antrag auf Baugenehmigung gestellt sein. Der Zeitplan sieht vor, dass der Bau im Frühjahr 2020 beginnt.

Die Gründe für die Modernisierung und Erweiterung liegen auf der Hand. Das Bildungszentrum wird von so vielen Leuten genutzt, dass es aus allen Nähten platzt. Da sind zunächst die rund 500 Auszubildenden in jedem Jahr. Dazu kommen jedes Jahr ein Meisterlehrgang und alle zwei Jahre eine Fortbildung zum Optometristen.

Ganz neu dabei sind außerdem die Studierenden des im September 2016 eröffneten Studiums Augenoptik/Optische Gerätetechnik an der Technischen Hochschule Brandenburg. Augenoptik wird im Bildungszentrum Rathenow gelehrt.

Von Bernd Geske