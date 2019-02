Rathenow

Autofahrer in Rathenow müssen sich ab dem Sommer auf einige Unannehmlichkeiten einstellen. Weil der marode Körgraben, der die Fehrbelliner Straße auf Höhe des Rewe-Marktes unterquert, saniert wird, muss die Bundesstraße länger als ein Jahr voll gesperrt werden.

Nach Auskunft von Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus sollen die Arbeiten am 20. August beginnen. Der Landesbetrieb Straßenwesen, der für die Planung und Ausführung zuständig ist, habe der Stadt jetzt den Bauablaufplan mitgeteilt.

Sanierung des Körgrabens ab dem 20. August

Vom 20. August bis zum 21. Februar des kommenden Jahres soll der Körgraben erneuert werden. Es handelt sich um das letzte, rund 150 Meter lange Kanalstück, das in der nordwestlichen Ecke des Rewe-Parkplatzes in den Stadtkanal mündet.

Das marode Rohr, das die Bundesstraße und den Rewe-Parkplatz unterquert, wird nicht repariert. Vielmehr verlegen die Tiefbauer eine komplett neue Rohrleitung, die wenige Meter neben der alten Leitung verläuft. Sobald die neue Leitung angeschlossen ist, können die Experten sich um die Demontage der alten Rohre kümmern.

Sperrung bis zur Waldemarstraße

An diesen ersten Bauabschnitt wird sich die Erneuerung des Straßenstücks zwischen Rewe-Parkplatz und der Waldemarstraße anschließen. Nach derzeitigem Stand der Dinge werden sich diese Arbeiten vom 24. Februar kommenden Jahres bis zum 27. August erstrecken. Und zuletzt, von Ende Juli 2020 bis Ende Oktober 2020 wird der Abschnitt der Fehrbelliner Straße erneuert, der vom Kreisel Hauptkreuzung bis zum Parkplatz reicht.

Während der drei genannten Bauphasen – also vom 20. August dieses Jahres bis Ende Oktober 2020 – wird die Bundesstraße nach Auskunft von Matthias Remus voll gesperrt.

Asphaltdecke für Berg- und Külzstraße

Weil für den letzten Bauabschnitt der Kreisverkehr gesperrt werden muss, sollen die Autofahrer, die in der Innenstadt unterwegs sind, über die Bergstraße, die Wilhelm-Külz-Straße und die Mittelstraße um die Baustelle herumgeleitet werden.

Um die beiden erst genannten Straßen für die Mehrbelastung zu ertüchtigen, wird das Pflaster mit einer Asphaltdecke überzogen. Diese Arbeiten sollen nach Auskunft von Matthias Remus noch in diesem Jahr erfolgen.

Landesbetrieb trägt Hauptteil der Kosten

Einen Großteil der Kosten trägt der Landesbetrieb Straßenwesen. Die Stadt will die Gelegenheit nutzen, das südliche Ende der Wilhelm-Külz-Straße, das für die Umleitung keine Rolle spielt, ebenfalls asphaltieren zu lassen. „Diese Kosten übernimmt die Stadt natürlich selbst“, so Remus. Es gehe nur darum, dass der Landesbetrieb diese Arbeiten in seine Planung einbezieht.

Während der Bauphase wird der Rewe-Konzern seinen alten Markt abreißen lassen und durch einen Neubau ersetzen. Ob es während der Bauphase einen Ersatzverkauf geben wird, soll in naher Zukunft geklärt werden.

Von Markus Kniebeler