Rathenow

Es ist ein Rekord: Am 26. Mai bewerben sich 120 Männer und Frauen um einen Sitz in der Rathenower Stadtverordnetenversammlung – so viele wie noch nie. Die 28 Kandidaten, die am Ende das Rennen machen, werden in den kommenden fünf Jahren die Geschicke der Stadt Rathenow bestimmen. An Herausforderungen – so viel ist klar – herrscht kein Mangel.

„Wir müssen als Stadt attraktiv bleiben“, so fasst Bürgermeister Ronald Seeger die zukünftigen Aufgaben zusammen. „Für Investoren. Aber vor allem für die Menschen, die hier leben; und für jene, die mit dem Gedanken liebäugeln, hierher zu ziehen.“

Stadt Rathenow Rathenow ist eine amtsfreie Stadt an der Havel und der Verwaltungssitz des Landkreises Havelland. Einwohner: 24 309 Fläche: 113,1 Quadratkilometer Ortsteile: Böhne, Göttlin, Grütz, Semlin, Steckelsdorf

Was die wirtschaftliche Attraktivität anbelangt, geht es unter anderem darum, zusätzliche Flächen für gewerbliche Ansiedelungen zur Verfügung zu stellen. Denn die beiden großen Gewerbegebiete der Stadt sind mit 97 Prozent (Grünauer Fenn) und 70 Prozent (Heidefeld) gut ausgelastet. Die ehemaligen Betonwerk-Flächen auf der Südseite des Hauptbahnhofs sind für eine gewerbliche Nutzung vorgesehen. Allerdings sind diese Areale noch nicht erschlossen.

Zwei Dauerbrenner der Debatte

Wenn von wirtschaftlicher Entwicklung die Rede ist, dann kommt man an zwei Themen nicht vorbei, die in den vergangenen Jahren für viel Gesprächsstoff gesorgt haben: Die Entwicklung der Fielmann-/Askania-Brache hinter dem Rathenower Rathaus. Und die Zukunft der alten Brauerei.

Nach Jahren – nein, nach Jahrzehnten – des Stillstandes ist in beiden Angelegenheiten nun richtig Bewegung. Allerdings mit ungewissem Ausgang. In Bezug auf das Rathaus-Areal ist die entscheidende Frage, ob die beiden Eigentümer der Grundstücke es hinbekommen, sich so abzustimmen, dass die Brache zum Wohle der Stadt entwickelt werden kann.

Positive Signale

Es gibt in dieser Sache erste positive Signale. Und auch bei der Brauerei deutet sich eine Lösung an. Nachdem die Pläne der Stadt, die Verwaltung in den Gebäuden unterzubringen, krachend gescheitert sind, ruhen nun die Hoffnungen auf privatwirtschaftlichem Engagement.

Die Aufgabe der Stadtverordneten wird es sein, diese beiden Initiativen fördernd zu begleiten. Und gegenzusteuern, wenn private Planungen mit den demokratisch verhandelten Zielsetzungen der städtischen Entwicklung zu kollidieren drohen.

Wer regiert jetzt? Bürgermeister Ronald Seeger ( CDU) Stadtverordnetenversammlung CDU 10 Sitze Die Linke 7 SPD 6 FDP 2 NPD 1 Wählergemeinschaft Pro Rathenow 1 Bündnis 90/Die Grünen 1

Bei dem von Ronald Seeger formulierten Anspruch, die Stadt so attraktiv zu machen, dass Menschen sie als Lebensort auswählen, handelt es sich um eine ausgesprochen komplexe Aufgabenstellung, welche die unterschiedlichsten Bereiche menschlichen Zusammenlebens berührt. Da wäre zum ersten der große Bereich Bildung zu nennen. „Wenn wir Familien gewinnen wollen, müssen wir sicher stellen, dass Kinder das bestmögliche Bildungsangebot wahrnehmen können“, sagt Ronald Seeger.

Ronald Seeger (CDU), Bürgermeister von Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Auch auf diesem Feld ist nach Jahren des Stillstandes Bewegung zu vermelden. Allerdings ist die Lage – insbesondere bei der Betreuung der Jüngsten – noch sehr angespannt. Immer noch gibt es in der Stadt nicht so viele Kitaplätze, wie vorgehalten werden müssten.

Große Hoffnungen ruhen auf einem der ambitioniertesten Vorhaben im Bereich der Bildungsinfrastruktur überhaupt: Dem Scholl-Campus. Hier soll in den kommenden Jahren nicht nur eine neue Kita entstehen. Auch das Schulgebäude soll durch millionenschwere Investitionen erheblich aufgewertet werden. Mit einer Machbarkeitsstudie ist der Anstoß dazu bereits gegeben worden. In den kommenden Jahren muss das alles konkretisiert werden.

Modernisierung der Grundschulen

Im Bereich der Grundschulen ist das Modernisierungsprogramm in vollem Gange. Die umfassende Sanierung der Weinbergschule wird im Sommer abgeschlossen. Der Umbau des ehemaligen Rathauses in der Jahnstraße zum Schulhort der Jahnschule hat begonnen. Und für die Schollschule gibt es die oben erwähnten Ausbau-Pläne.

Die Sanierung der vierten Gundschule – der Seegerschule in Rathenow West – wird die künftigen Stadtverordneten beschäftigen. Die Planung des ersten Bauabschnitts ist angelaufen, die Finanzierung steht. Das Geld für die Realisierung des zweiten Bauabschnitts aufzutreiben, dürfte eine herausfordernde Aufgabe werden.

Wer tritt an? CDU (42 Kandidaten) Linke (22 Kandidaten) SPD (22 Kandidaten) FDP (15 Kandidaten) AfD (4 Kandidaten) Bündnis 90/Grüne (2 Kandidaten) Freie Wähler (5 Kandidaten) NPD (1 Kandidat) REP/BB e.V./parteilos (5 Kandidaten) Die Partei, Piraten, PDS, Tierschutz, Soziales Havelland, Bürgerfreundlichkeit, HipHop (1 Kandidat) Jürgen Albrecht (Einzelbewerber)

Das große Thema der letzten Monate wird auch in den kommenden Jahren aktuell bleiben. Die Bahnanbindung nach Berlin. Die Frage ist, ob es gelingt, zusätzliche Züge auf die Strecke zu bringen – und zwar deutlich vor dem Ausbau der Lehrer Stammbahn im Jahr 2034.

Ordnung und Sicherheit ist seit jeher eine Angelegenheit, die die Rathenower bewegt. Daran wird sich in den kommenden fünf Jahren nichts ändern. „Und schließlich wird es darum gehen, den inneren Zusammenhalt zu wahren“, sagt Ronald Seeger. „Die Stadt muss tolerant bleiben. Rechtes Gedankengut und Fremdenfeindlichkeit haben in Rathenow nichts verloren.“ Wenn sich die künftigen Stadtverordneten darauf einigen könnten, hätte das womöglich eine vorbildliche Wirkung.

Von Markus Kniebeler