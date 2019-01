Rathenow

Die Sanierung von Haus 2 der Rathenower Weinbergschule ist in vollem Gange. So muss es auch sein. Denn im April sollen die Arbeiten weitestgehend abgeschlossen sein.

Wer sich dem Gebäude von außen nähert, dem sticht die auffälligste bauliche Veränderung gleich ins Auge. Vor der Fassade wird ein Aufzugschacht errichtet. Nach Auskunft von Bauleiter Tobias Arndt soll der Schacht Ende Februar abgenommen werden. Danach wird die Technik eingebaut, was, wenn alles nach Plan läuft, nicht viel länger als zwei Wochen dauern dürfte.

Fünf Millionen für die Schulsanierung Die Sanierung der Weinbergschule hat im Februar des Jahres 2017 mit der Sanierung von Haus 1 begonnen. Rund zwei Millionen Euro wurden dafür ausgegeben. Im vergangenen Frühjahr wurden die Arbeiten abgeschlossen. Die Modernisierung von Haus 2 hat im Sommer des vergangenen Jahres begonnen und soll in diesem Frühjahr abgeschlossen werden. 1,5 Millionen werden investiert. Auch die Turnhalle hat eine Schönheitskur hinter sich. Für 1,5 Millionen Euro wurde die Halle modernisiert und mit einem Anbau versehen.

Im Gegensatz zu Haus 1, in dem der Aufzug aus Gründen des Denkmalschutzes ins Innere verlegt werden musste, kann der Aufzug für Haus 2 außen installiert werden. Das macht die Sache einfacher.

Vertreter der unterschiedlichsten Gewerke arbeiten bei der Sanierung von Haus 2 der Weinbergschule Hand in Hand. Quelle: Markus Kniebeler

Im Inneren sind die Handwerker auf allen Etagen in Aktion. Weil die Arbeiten im 2. Obergeschoss begonnen haben und von dort etappenweise bis ins Erdgeschoss ausgedehnt wurden, kann man alle Sanierungsschritte mit einem Rundgang erfassen.

Neuer Fußboden aus Linoleum

Im 2. Obergeschoss kann man am ehesten ahnen, wie die Schule einmal aussehen wird. Hier sind alle Leitungen – Sanitär und Elektro – verlegt. Die Trockenbauer haben Zwischenwände eingezogen und zusätzliche Türen eingebaut. Das war nötig, um die strengen Brandschutzauflagen zu erfüllen.

Putzer bereiten die Räume derzeit für den großen Anstrich vor, der in den kommenden Wochen erfolgt. Außerdem werden alle Räume einen neuen Fußboden aus Linoleum sowie neue Türen erhalten.

Noch viel Arbeit im Erdgeschoss

In den beiden darunter liegenden Geschossen sind die Arbeiten noch nicht ganz so weit fortgeschritten. Im Erdgeschoss etwa hängen die Elektrokabel noch ungeordnet in der Gegend herum. Doch in den kommenden Wochen wird es hier mit der Fertigstellung zügig voran gehen.

Böse Überraschungen sind im derzeitigen Arbeitsstadium kaum noch zu erwarten. Das war im Herbst anders. Bei der Untersuchung der hölzernen Decken stellten die Fachleute Schwammbefall an einigen Stellen fest. Der Austausch befallener Teile habe die Arbeiten um rund vier Wochen verzögert, sagt Tobias Arndt. Das Ziel, im Frühjahr fertig zu werden, sei dadurch aber nicht gefährdet worden.

Der Aufzugsschacht wird gerade hochgezogen. Quelle: Markus Kniebeler

Noch zu erwähnen ist, dass alle Klassenräume und das Treppenhaus mit so genannten Akustikdecken ausgestattet werden. Dazu wird unter die eigentliche Decke eine zweite Decke mit schallschluckenden Elementen montiert. Dadurch soll die Lärmbelastung merklich reduziert werden.

Wie störend diese in Klassenräumen sein kann, wurde nach der Fertigstellung von Haus 1 im Sommer klar. In den Räumen ohne Schallschutzdecken konnte man sein eigenes Wort kaum verstehen. Also wurden nachträglich Schallschutzelemente installiert.

Nach der Fertigstellung wird der Umzug vorbereitet

Wenn Haus 2 im April fertig wird, kann die Schule in aller Ruhe den Umzug planen und vorbereiten. Derzeit spielt sich alles in Haus 1 ab. Ab dem kommenden Schuljahr wird Schülern und Lehrern nach der rund zweijährigen Umbauzeit der Häuser 1 und 2 endlich wieder genügend Platz zur Verfügung stehen.

Übrigens wird das originelle Farbkonzept, das in Haus 1 umgesetzt wurde, auch im Haus 2 realisiert. Jede Etage erhält einen eigene Farbgebung. Grün wie die Wiese wird das Erdgeschoss. Gelb wie die Sonne das 1. Obergeschoss. Und blau wie der Himmel die oberste Etage.

Von Markus Kniebeler