Rathenow

Wenige Wochen vor der Kommunalwahl am 26. Mai hat nun auch die FDP im Westhavelland ihre Kandidaten für die Rathenower Stadtverordnetenversammlung nominiert. Rund 30 der 45 Mitglieder des Ortsverbandes Westhavelland (Altkreis Rathenow mit Friesack) trafen sich zur Mitgliederwahlversammlung im Gartenlokal „Fortschritt“.

Klaus Reimann tritt nicht mehr an

Für die Rathenower SVV kandidieren wieder der bisherige Fraktionsvorsitzende seit 2004 und langjährige Abgeordnete Horst Schwenzer sowie der parteilose Karsten Ziehm als Spitzenkandidat, für den die zu Ende gehende Wahlperiode seine erste in der SVV war. Pro-Rathenow-Mitglied Klaus Reimann scheidet mit Ende der Wahlperiode aus der gemeinsamen FDP/Pro Rathenow-Fraktion aus.

Unter den 15 Kandidaten der FDP für die SVV sind parteilose Kandidaten wie Christl Schneewind, die einzige Frau auf der Liste, die sich jetzt erstmals in der SVV in die Politik der Stadt einbringen möchte. Erstmals kandieren ebenfalls Sebastian Preuß, Lukas Block und Jürgen Goulbier.

Jürgen Goulbier will sich einbringen

Goulbier gehörte 1989/1990 zu den Rathenowern, die sich im Rahmen der wöchentlichen Demonstrationen an der friedlichen Revolution beteiligten. Der Vorsitzende des FDP-Ortsverbandes Westhavelland engagierte sich danach 18 Jahre lang beruflich in der Kommunalpolitik, als Baudezernent des Landkreises. Mit seinem beruflichen Ausscheiden will er sich wieder stärker in seiner Stadt einbringen.

Mit Hans Hermann Schultze will ein alter Bekannter zurück ins Parlament. Der Apotheker gehörte bereits von 1990 bis 2014 der SVV an.

Sachpolitik vor Parteipolitik

„Wir wollen uns in der Stadt für eine transparentere Politik mit mehr direkter Bürgerbeteiligung, für weniger Bürokratie, einsetzen“, so Jürgen Goulbier. „Für uns steht die Sachpolitik vor der Parteipolitik“, brachte es der parteilose Karsten Ziehm auf den Punkt.

„Um die Stadt weiter zu entwickeln ist die entsprechende finanzielle Ausstattung nötig. Die derzeit generell günstige wirtschaftliche Entwicklung wird nicht ewig so anhalten, Zuweisungen durch das Land werden zurückgehen“, so Goulbier weiter. „Deshalb müssen wir die vorhandenen finanziellen Mittel, auch im Bereich der freiwilligen Ausgaben, so einsetzen, dass der größtmögliche Effekt erreicht wird.“

In wenigen Tagen wird die FDP auch ihre Kandidaten für den Kreistag nominieren.

Von Uwe Hoffmann