Rathenow

Interessante Marktneuheiten werden die Rathenower Firmen auch in diesem Jahr wieder mitnehmen, wenn sie sich vom 25. bis 27. Januar auf der Opti in München präsentieren. Das ist die größte Messe der Augenoptikbranche in Deutschland. Fünf Unternehmen und drei Einrichtungen der Region werden an einem Gemeinschaftsstand des Netzwerks Optic-Alliance Brandenburg-Berlin (OABB) dort vertreten sein.

Zur Galerie Am letzten Januarwochenende fahren fünf Rathenower Firmen und drei Einrichtungen zur größten Augenoptikmesse Deutschlands.

Wie OABB-Sprecher Randolph Götze sagt, ist die Opti zuletzt immer größer geworden. Wurden 2017 dort 557 Aussteller aus 35 Ländern gezählt, seien es 2018 bereits 667 Aussteller aus 40 Ländern gewesen. Die entsprechenden Zahlen für 2019 stehen noch nicht fest. Sicher ist aber, dass die Opti ihre Fläche von bislang vier auf nun sechs große Halle ausgedehnt hat.

Für den deutschen Markt erstmals vorstellen wird die Firma Obrira Rathenow dort ein vergrößerndes Brillensystem, das hochgradig sehschwachen Menschen das Fernsehen erleichtern soll. Sind die bisherigen Systeme für Bildschirme mit einer Diagonale von bis zu 72 Zentimetern ausgelegt, sind die neuen Systeme für bis zu 110 Zentimeter geeignet.

Mit der Optic-Alliance zur Opti, von links Bettina Götze, Peter Poschmann, Christoph Koltermann, Luise Arndt, André Schwolow, Doreen Vogel, Randolph Götze und Stefan Lippold. Quelle: Bernd Geske

Die Rathenower Firma Opthalmica zeigt in München als Hauptthema erstmals Brillengläser des Typs Infinite Grey. Sie verdunkeln sich bei blendendem Sonnenlicht und der bisher nicht gekannte zweite Effekt dabei ist, dass es gleichzeitig eine kontraststeigernde Wirkung gibt, die gutes Sehen erleichtert.

Die Optotec GmbH in Rathenow ist als Großhändler der Augenoptik mit 3750 Artikeln einer der Marktführer ihres Segmentes in Deutschland. Sie stellt in München zwei neue Scheitelbrechwert-Messgeräte vor.

Sonderlinsen , die in Grenzbereichen liegen

Die Rathenower Solira GmbH stellt Sonderlinsen her, die Stärken von plus oder minus zehn Dioptrien über- oder unterschreiten. Ihre Spezialität sind Sonderlinsen, deren Anforderungen in Grenzbereichen liegen.

Die Firma Poschmann Design aus Premnitz will in diesem Jahr erstmals in München nicht komplette Gestaltungslösungen für Augenoptikerläden zeigen. Als unterschiedliche Sehwelten werden Teilbereiche zu den Themenlösungen „Industrie“, „Wald“ und „Strand“ gestaltet. Das Optik-Industrie-Museum im Kulturzentrum wird auf der Opti vertreten sein, um am Gemeinschaftsstand eine Brücke zur über 200-jährigen Geschichte der Optik in Rathenow zu schlagen.

Landesinnung und Technische Hochschule

Nicht zuletzt sind in München die Augenoptiker- und Optometristeninnung des Landes und die Technische Hochschule (TH) Brandenburg mit dabei. Die TH will für ihren 2016 eröffneten Studiengang Augenoptik/Optische Gerätetechnik werben. Im Herbst geht dort der vierte Jahrgang an den Start. Bei den ersten drei Jahrgängen blieben bislang noch stets ein paar Studienplätze frei.

Ganz anders die Landesinnung, die ihr Bildungszentrum in Rathenow hat. 2018 und 2019 wurden und werden dort in technische Ausstattung 1,5 Millionen Euro investiert. Die Einrichtung ist bei Auszubildenden und Meisterschülern so sehr gefragt, dass ein Erweiterungsbau unbedingt notwendig ist.

Von Bernd Geske