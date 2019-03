Rathenow

Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen, die Natur explodiert. Nach den dunklen Wintermonaten zieht es die Menschen wieder ins Freie. Zuvor gilt es allerdings, Plätze, auf denen sich das öffentliche Leben abspielt, auf Vordermann zu bringen.

„ Frühjahrsputz“ lautet die Parole. Die Stadt und der Kreissportbund rufen die Bürger der Stadt zum gemeinsamen Reinemachen auf. Am Samstag, den 6. April, soll die Aktion über die Bühne gehen.

Kollektives Reinemachen

Als Ort für das kollektive Aufräumen wurde der Stadtpark am Körgraben ausgewählt. Der südliche Teil des Geländes wurde vor wenigen Wochen von Mitarbeitern des Betriebshofes wieder zugänglich gemacht. Auf der Nordseite der Straße „Am Körgraben“ befindet sich der Rideplatz, der zum zentralen Versammlungs-, Erholungs- und Aktivitätsort für Menschen allen Alters entwickelt werden soll.

Nach Auskunft von Jens Hubald, dem Leiter des Sachgebietes Stadtentwicklung im Rathenower Rathaus, sollen sich die freiwilligen Helfer am 6. April um 14 Uhr an der neuen Skate-Anlage auf dem Rideplatz einfinden. Dort werden dann die Arbeiten verteilt.

Jede Menge Arbeit

Zu tun gibt es genug. Laub und Äste müssen zusammengefegt werden, Müll und Abfall sind einzusammeln. Bei einer Fläche von über fünf Hektar kann da einiges zusammenkommen. Vor allem an den Uferrändern des Körgrabens sammelt sich im Laufe eines Winters erfahrungsgemäß jede Menge Unrat. Bei der Aufräumaktion im vergangenen Frühjahr, an der sich über 90 Bürger beteiligten, kamen allein dort mehrere Schubkarren mit Müll zusammen.

Doch es warten noch andere Aufgaben auf die Helfer. Sitzbänke müssen aufgestellt werden, Graffiti sind zu beseitigen und ein Osterfeuer will vorbereitet werden. Dieses soll nach dem großen Reinemachen um 18 Uhr entzündet werden. Hier können Helfer den arbeitsreichen Tag bei Musik, Gegrilltem und erfrischenden Getränken ausklingen lassen. Ausdrücklich dürfen sich auch Bürger, die – aus welchen Gründen auch immer – nicht an der Aufräumaktion teilnehmen konnten, zu dem gemütlichen Beisammensein einfinden,

Wer beim Frühjahrsputz mitmachen will, sollte Arbeitshandschuhe mitbringen. Auch Werkzeug wird gebraucht. Es sind aber auch etliche Utensilien zum Saubermachen vorhanden.

Der Stadtwald wird aufgeräumt

Die Aktion auf dem Rideplatz ist übrigens nicht die einzige Gelegenheit, sich um die Sauberkeit in der Stadt verdient zu machen. Genau eine Woche später, am Samstag, den 13. April, sind die Rathenower aufgerufen, im Stadtwald für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. Schließlich soll sich das Gelände im Jubiläumsjahr – vor 700 Jahren wurde der Stadtwald erstmals urkundlich erwähnt – von seiner besten Seite präsentieren.

Wer sich an dem Reinemachen im Stadtwald beteiligen will, der finde sich am Samstag, dem 13. April, um 10 Uhr am Parkplatz Ferchesarer Weg ein. Dort werden der Stadtförster und seine Mitarbeiter die Freiwilligen in Empfang nehmen und mit Aufgaben betrauen. Arbeitshandschuhe sollte jeder selber mitbringen, Müllsäcke werden von der Stadt gestellt.

Von Markus Kniebeler