Rathenow

Die Sanierung der Straße, die durch das Gewerbegebiet Grünauer Fenn führt, soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. 300.000 Euro sind dafür im Haushalt für das Jahr 2019 eingeplant.

Verabschiedet werden soll der Etat am 13. März von den Stadtverordneten. Bei der Vorstellung des Plans im Bauausschuss am Dienstagabend stimmten die Abgeordneten diesem einstimmig zu.

Der Haushalt in den Ausschüssen Der Haushalt 2019 soll den Stadtverordneten am 13. März zur Abstimmung vorgelegt werden. Zuvor wird das Papier in den Fachausschüssen diskutiert. Am Dienstag wurde der Etat im Bauausschuss behandelt. Am 11. Februar ist er Thema im Bildungsausschuss, am 14. Februar im Ordnungsausschuss und am 28. Februar im Finanzausschuss.

Damit planen sie Geld ein für eine Straßenreparatur, die im vergangenen Jahr heftig debattiert worden war. Denn nach dem Willen der Verwaltung stand die Sanierung der Straße „Grünauer Fenn“ schon damals ganz oben auf der Liste. Nachdem im Herbst 2017 der erste Teil der Straße saniert worden war, wollte man die Sanierung des zweiten Abschnitts gleich anschließen. Doch die Stadtverordneten kippten diesen Plan und leiteten das Geld um in die Sanierung der Ferchesarer Straße in Semlin.

Asphalt für Berg- und Külzstraße

In diesem Jahr nun soll es mit dem Grünauer Fenn klappen. Es ist die größte Straßensanierungsmaßnahme im Etat. Außerdem sollen der östliche Teil der Bergstraße und die angrenzende Wilhelm-Külz-Straße eine Asphaltdecke erhalten. Hintergrund: Wenn im Herbst die Fehrbelliner Straße wegen der Körgraben-Sanierung gesperrt wird, soll der innerstädtische Verkehr über die beiden genannten Straßen an der Baustelle vorbeigeleitet werden.

Nach Worten von Bauamtsleiter Matthias Remus will sich der Landesbetrieb Straßenwesen an den Kosten beteiligen. In den kommenden Wochen sollen sowohl bauliche als auch finanzielle Details geklärt werden.

Planung der Genthiner Straße in diesem Jahr

Ihren Schatten voraus wirft eine umfangreiche Straßensanierung, die erst im kommenden Jahr in Angriff genommen wird. Die Genthiner Straße zwischen Friedensbrücke und dem Kreisverkehr in Rathenow-West soll saniert werden – geschätzte Kosten: 800.000 Euro. Damit die Arbeiten im kommenden Jahr schnell losgehen können, sollen die Planungen bereits in diesem Jahr geschehen.

Im Haushalt sind außerdem noch knapp 280.000 Euro für alle möglichen Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an städtischen Straßen, Rad- und Gehwegen vorgesehen.

Feuerwehr bekommt neue Drehleiter

Mit Erleichterung wird die Rathenower Feuerwehr den Haushaltsplan zur Kenntnis nehmen. Denn in diesem ist eine der größten Investitionen der letzten Jahre festgeschrieben. Rund 750.000 Euro soll die Anschaffung einer neuen Drehleiter kosten.

Für die störanfällige Drehleiter der Feuerwehr muss Ersatz her. Die Stadt hat ihren Anteil bereit gestellt. Der Rest soll vom Land gefördert werden. Quelle: Markus Kniebeler

Den Eigenanteil in Höhe von 300.000 Euro hatte die Stadt bereits im vergangenen Jahr freigegeben. Der Rest, so die berechtigte Hoffnung, soll vom Land kommen. Der Förderantrag ist gestellt, nun hoffen alle auf einen positiven Bescheid.

Geld für Umbau der Hausmeisterwohnung

150.000 Euro sind vorgesehen, um die alte Hausmeisterwohnung in der Feuerwache zur Bekleidungskammer umzubauen. Ein Teil des Geldes wird außerdem für die Planungen zum Umbau der Schlauchwäsche in einen Sanitärbereich verwendet, der in den kommenden Jahren erfolgen soll.

Außerdem stehen 20.000 Euro im Etat, die vorgesehen sind für die Anschaffung eines Mannschaftswagens. Ein neues Fahrzeug ist für diese Summe freilich nicht zu bekommen. „Wir werden uns in Abstimmung mit der Feuerwehr nach einem gebrauchten Mannschaftswagen umsehen“, sagt Matthias Remus.

Größter Posten im Haushalt 2019 ist der Umbau des ehemaligen Rathauses in der Jahnstraße 34 zum Hort für die Jahngrundschule. Knapp 1,5 Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Die Arbeiten haben bereits begonnen und sollen Ende dieses Jahres fertig werden.

Von Markus Kniebeler