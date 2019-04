Rathenow

Der unbefestigte Weg, der am Sportplatz der Bürgelschule vorbei zur Bundesstraße 188 führt, ist zwar kein gewidmeter Weg mehr, er wird aber dennoch von vielen Anliegern genutzt, um direkt auf die Bundesstraße zu fahren.

„Inzwischen ist die Auffahrt aber in einem katastrophalen Zustand“ berichtet Dieter Zarling am Lesertelefon. Er weiß, dass die Stadt den Weg vor Jahren entwidmet hat und diesen deshalb nicht mehr herrichten muss.

„Allerdings ist der Weg in jedem Navi verzeichnet und auch ein Vorfahrtsschild steht an der Auffahrt zur B5. Ich bin der Meinung, dass sich die Stadt durchaus darum kümmern sollte“, so Zarling. Er hat auch schon einen Vorschlag dazu.

Die Stadt wird die Zufahrt nicht erneuern

Unweit des Weges liegen im Wald Betonplatten nutzlos herum. „Könnte die Stadt diese nicht für die Auffahrt nutzen. Damit wäre das Problem dauerhaft gelöst“, sagt Zarling. Er betont auch, dass es ihm nicht darum geht, den Weg in eine offizielle Straße umzuwandeln.

Matthias Remus, Leiter des Bau- und Ordnungsamts der Stadt macht deutlich, dass die Stadt den Weg nicht ohne Grund entwidmet hat.

„So lange es gewidmete Straßen gibt, an denen Menschen wohnen und die in einem deutlich schlechteren Zustand sind, werden wir uns vorrangig um diese kümmern“, betont Remus. Deshalb werde sich auch künftig an der Zufahrt nichts ändern.

Blumen vom Grab geklaut

Zwei Blumensträuße hat Erika Schiemann in den letzten Monaten auf ein Urnengrab gestellt, beide wurden samt Vase geklaut.

„Im Winter stelle ich immer Kunstblumen auf das Grab. Im Dezember hatte ich einen hingestellt, im Februar war er verschwunden. Daraufhin kaufte ich einen neuen, der nun auch schon wieder weg ist“, berichtet die Frau.

Sie möchte wissen, ob so etwas häufiger vorkommt und was sie dagegen unternehmen kann. Tatsächlich ist der Grabdiebstahl kein Einzelfall. „Das kommt immer mal wieder vor. Leider können wir als Stadt dagegen nichts unternehmen“, erklärt Matthias Remus.

Abfallbehälter auf dem Friedhof laufen über

Auch Renate Segebrecht besuchte in dieser Woche den Friedhof. Sie wollte am Dienstag eine Grabstelle in Rathenow West abdecken, wusste aber nicht wohin mit den Resten.

„Die Behälter waren alle übervoll. Fährt denn niemand das Grünzeug ab?“, wundert sich die Frau. Wie Matthias Remus versichert, leeren Mitarbeiter der Stadt regelmäßig die Behälter.

„Vermutlich haben aber in den letzten Tag viele das Schöne Wetter genutzt, um die Gräber abzudecken. Deshalb liegt dort nun mehr. Wir kümmern uns aber darum“, verspricht der Bauamtsleiter.

Von Christin Schmidt