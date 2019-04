Rathenow

Was wäre ein runder Geburtstag ohne Fest? Unvollkommen. Deshalb steigt am Samstag, dem 11. Mai, im Festsaal der Mühle am Schwedendamm eine große Party. Mit Musik, Ehrengästen, leckerem Essen und Tanz. „Und zu wessen Ehren wird ein solches Spektakel veranstaltet?“, werden Sie jetzt fragen. „Zu Ehren des Rathenower Stadtwaldes“, lautet die Antwort. Im Juni vor 700 Jahren schenkte der Markgraf Waldemar das Gut Rodewald, aus dem der Stadtwald hervorging, der Rathenower Bürgerschaft. Die Schenkungsurkunde wurde am 18. Juni 1319 unterschrieben.

Aus diesem Anlass schmeißen Bürgermeister Ronald Seeger und Stadtförster Thomas Querfurth eine Party. Mitfeiern darf jeder. Tickets zum Preis von 20,19 Euro können in der Tourismusinformation des Tourismusvereins Westhavelland, Freier Hof 5, erworben werden.

Signale der Jagdhornbläser

Dafür wird den Besuchern einiges geboten. Um 18 Uhr beginnt das Programm mit einer kleinen Feierstunde. Und damit die Gäste ein Gefühl dafür bekommen, wem sie ihre Aufwartung machen, werden zur Begrüßung Jagd- und Waldhornbläser aufspielen. Schließlich sind das Klänge, die auch im Stadtwald regelmäßig ertönen.

Die obligatorischen Reden zur Würdigung des Jubilars dürfen an solch einem Tag nicht fehlen. Danach werden die Akteure des Rathenower Amateurtheaters Lichtblick besonders denkwürdige Episoden aus der Geschichte des Stadtwaldes szenisch darstellen. Wer im Dezember 2016 Gast der Gala zum 800. Geburtstag der Stadt Rathenow war, weiß, dass dieser Programmpunkt sehr vergnüglich werden wird.

Ehrengäste aus den Partnerstädten

Unter den Besuchern der Gala werden auch Ehrengäste des Bürgermeisters sein. Vertreter aus den Partnerstädten Rendsburg ( Schleswig-Holstein), Zlotow ( Polen) und Almere ( Niederlande) haben ihr Kommen bereits zugesagt.

Am Ende des Eröffnungsprogramms geben die Jagdhornbläser noch einmal Laut. Mit den Signalen „Sammeln“ und „Schüsseltreiben“ werden sie die Jagd auf die Speisetafel eröffnen.

Büffet mit Wald- und Wildspezialitäten

Das Büffet, das in einem eigens aufgestellten Zelt angerichtet wird, steht – man ahnt es schon – unter der Devise Wald und Wild. Sebastian Crakau vom Team des „Alten Hafen“ wird mit Zutaten aus heimischen Wäldern köstliche und gesunde Speisen zubereiten. Wildkräutereierkuchen, Waldpilzsalat, Wildburger, Wildschwein und Hirschrücken stehen auf der Speisekarte. Als Dessert sind Waldbeeren-Grütze oder Waldmeistercreme im Angebot.

Nach dem Essen soll dann richtig gefeiert werden. Der Rathenower DJ Steve Neumann eröffnet den Tanz und spielt bis in die Nacht. Es wird übrigens auch Musik zu hören sein, die nichts mit Wald zu tun hat.

Im Preis von 20,19 Euro für eine Eintrittskarte sind Programm und Büffet enthalten. Getränke müssen extra bezahlt werden.

Von Markus Kniebeler