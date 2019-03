Rathenow

Der Brand eines Einfamilienhauses im Wohngebiet „An den Erbsländern“ in Rathenow-West hat am Mittwochabend die Rathenower Rettungskräfte auf Trab gehalten. Die beiden Bewohner des Hauses erlitten eine Rauchgasvergiftung, blieben ansonsten aber unverletzt. Die Ursache des Feuers ist noch nicht geklärt. Das Haus ist nach einer ersten Einschätzung vorerst unbewohnbar.

Kurz vor 18 Uhr waren die Einsatzkräfte der Rathenower Feuerwehr alarmiert worden. Als sie am Brandort ankamen, seien die beiden Bewohner des Hauses bereits in Sicherheit gewesen, berichtet Einsatzleiter Oliver Lienig. Rettungssanitäter hätten sich um diese gekümmert und sie mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Quelle: Kay Harzmann

Die Ursache des Brandes sei nicht gleich erkennbar gewesen, so der Rathenower Ortswehrführer. Die erste Annahme, das Feuer sei in der Küche entstanden, habe sich nicht bestätigt. „Der Brand ist definitiv im Wohnzimmer entstanden“, so Lienig. Es deute einiges auf eine Verpuffung hin. So hätten die Bewohner von einem explosionsartigen Knall berichtet. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute sei dichter grauer Rauch aus dem Haus gedrungen.

An den Löscharbeiten beteiligten sich 55 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen. Gegen 20.15 Uhr wurde der Einsatz beendet. Die Untersuchungen zur Ursache des Brandes dauern an.

Von Markus Kniebeler