Rathenow

Zum zweiten Mal in seinem Leben ist Johannes Mallow aus Rathenow Weltmeister im Gedächtnissport geworden. Er hat im Dezember die Titelkämpfe der internationalen Gedächtnissportorganisation IAM gewonnen, die in Wien ausgetragen wurden. Mehrfach schon hat er Medaillen bei Gedächtnissport-Weltmeisterschaften errungen. Seinen ersten Titel hat er sich 2012 in London geholt.

Johannes Mallow ist jetzt 37 Jahre alt. Er wuchs in Rathenow auf und hat hier im Jahr 2001 am Jahngymnasium sein Abitur gemacht. Er studierte danach Medizintechnik in Magdeburg, hat dort 2016 seinen Doktor-Abschluss gemacht und hat auch heute noch in der Stadt an der Elbe seinen Lebensmittelpunkt.

Johannes Mallow bei einem Wettkampf. Quelle: privat

Bei Wettkämpfen im Gedächtnissport müssen sich die Teilnehmer in bestimmten Zeitvorgaben verschiedene Dinge merken: Die Jahreszahlen von ausgedachten Ereignissen, Gesichter und Namen von konstruierten Personen, die Reihenfolge von Spielkarten oder auch lange Ziffernfolgen. Bei den Weltmeisterschaften, die jedes Jahr ausgetragen werden, ist ein Zehnkampf von unterschiedlichen Disziplinen zu absolvieren.

In Wien hatten die Titelkämpfe für Johannes Mallow nicht so verheißungsvoll begonnen. Nach der ersten Disziplin lag er nur auf Platz 13. Er hatte sich diesmal vergleichsweise wenig vorbereitet, teilt er mit. Er sei es eher entspannt angegangen – was ihm möglicherweise am Ende zum Erfolg verhalf. Über Platz 6 nach der dritten Disziplin und Platz 2 nach Runde neun arbeitete er sich langsam nach vorn und hatte plötzlich den großen Wurf zum Greifen nahe.

Erst in der letzten Runde auf Platz 1

Der jungen Frau aus der Mongolei, die bis dahin vorne lag, hätten im Finale wohl ein wenig die Nerven versagt, vermutet Johannes Mallow. So konnte er in der zehnten und letzten Runde seinen zweiten Titel perfekt machen. In Wien waren es für ihn übrigens die zehnten Weltmeisterschaften. Wie er sagt, rücken weltweit starke junge Gedächtnissportler nach. Mit seinen 37 Lenzen sei er unter den Top 20 der Weltrangliste jetzt der Zweitälteste.

Das Gedächtnistraining hat es dem geborenen Rathenower so sehr angetan, dass er sich 2015 in der Branche selbstständig gemacht hat. 2016 hat er noch seine Doktorarbeit zum Abschluss gebracht, die der Verbesserung von bildgebenden Verfahren an Magnetresonanztomographen ( MRT) gewidmet ist.

Gedächtnistrainer seit 2006

Schon 2006 habe er damit begonnen, andere Interessierte im Gedächtnistraining zu unterweisen, berichtet er. In einem noch nicht so großem Umfang habe er darüber Vorträge gehalten, Seminare und Workshops geleitet. Jetzt beschäftigt er sich in Vollzeit damit. Seine Internetseite ist unter seinem Namen leicht zu finden. Johannes Mallow bietet Gedächtnistraining in kleinen Gruppen und Einzelcoachings an. Wie er sagt, kann er gut davon leben.

Am Gedächtnistraining beim Weltmeister interessiert sind nicht nur Wettkämpfer, die an Meisterschaften teilnehmen wollen. Es sind Menschen, die sich aus beruflichen Gründen Gesichter mit dazugehörigen Namen besser merken wollen, die eine Sprache lernen oder Vorträge frei halten wollen. Manche wollen ihr Gehirn so in den Griff bekommen, dass sie bei Vorstellungsgesprächen bestimmte Inhalte unter Stress zielsicher abrufen können und so weiter.

Visualisierung über Bilder und Geschichten

Johannes Mallow visualisiert sich die Inhalte über Bilder und Geschichten. Die meiste Arbeitszeit verwendet er gegenwärtig auf Einzelcoachings über das Internet. Hier hat er unter anderem Kunden in den USA, Indien, Kanada und Aserbaidschan. Er hat auch einen Onlinekurs „Gedankenwelt“ entworfen, den man auf seiner Internetseite anwählen kann.

Weltmeister zu sein sei schon immer sein großes Ziel gewesen, schreibt Johannes Mallow auf seiner Internetseite. Ein Weg, auf dem er einige Hürden zu überwinden hatte. Seit seinem 14. Lebensjahr lebt er mit der Muskelerkrankung FSHD, die seinen Körper zusehendes schwächt. Seit Jahren bereist er im Rollstuhl die Welt.

Turniersieger von Hongkong bis Las Vegas

Große Turniere im Gedächtnissport gewann er schon in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, in der chinesischen Metropole Hongkong oder auch in den US-Traumstädten San Diego und Las Vegas. Die diesjährigen Weltmeisterschaften werden vermutlich in Schanghai ausgetragen. Johannes Mallow will wieder dabei sein – und möglichst weit vorn landen. Sollte er eingeladen werden, würde er auch gerne mal eine Veranstaltung in Rathenow oder Umgebung machen. Seine alte Heimat hat er nicht vergessen.

Von Bernd Geske