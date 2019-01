Rathenow

Im Fachjargon wird das, was derzeit in der Berliner Straße 61-66 passiert, als „leichter Abbruch“ bezeichnet. Das ist allerdings eine sehr beschönigende Beschreibung für das, was die Männer in dem Plattenbau der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Rathenow (KWR) leisten. Denn von „leicht“ kann keine Rede sein. Im Gegenteil: Es ist harte, schwere Arbeit. Aber ohne diese kann ein Sanierungsvorhaben dieses Umfangs nun mal nicht verwirklicht werden.

Neun Millionen Euro gibt die KWR aus, um den kurz vor der Wende im Jahr 1989 errichteten Block auf einen modernen Stand zu bringen. Das heißt de facto, dass alles erneuert wird, was man sich vorstellen kann. „Stehen bleibt eigentlich nur noch die Hülle“, sagt Danny Harwardt, Geschäftsführer der KWR. Im Inneren werde es eine Komplettsanierung geben.

Entkernung bis Ende März

Das heißt, dass alles raus muss, was einer solchen Komplettsanierung im Weg steht. Diese Entkernungsarbeiten – der oben erwähnte leichte Abbruch – sind derzeit in vollem Gange.

Mit Presslufthämmern und Stemmeisen verwandeln die Arbeiter die Wohnungen in eine wahre Trümmerlandschaft. Nichttragende Wände, Fenster, Türen, Badezimmer, Bodenbeläge sowie sämtliche Rohr- und Elektroleitungen werden abgebaut und demontiert. Der Schutt wird durch die Fenster nach draußen geschmissen. Später werden die Berge nach ihren Bestandteilen getrennt und fachgerecht entsorgt.

Diese Entkernung soll, wenn alles nach Plan läuft, Ende März abgeschlossen werden. Was dann folgt, hört sich wirklich brutal an: Schwerer Abbruch. Damit sind nach Auskunft Harwardts jene Arbeiten beschrieben, die zum Teil in die tragende Konstruktion des Gebäudes eingreifen. Diese sind vor allem nötig, um die Aufzüge zu installieren. Denn nach der Sanierung wird jede der 60 Wohnungen barrierefrei zu erreichen sein.

Platz für die Aufzüge muss geschaffen werden

Um die Aufzüge in den Treppenhäusern unterzubringen, muss Platz geschaffen werden. Dort, wo der Aufzugschacht eingezogen wird, verlieren die betroffenen Wohnungen ein halbes Zimmer. Neuland ist der innen liegende Einbau von Aufzügen für die KWR allerdings nicht. In den vergangenen Jahren wurden diverse Objekte des städtischen Unternehmens auf diese Art und Weise barrierefrei gemacht.

An den Wohnungsgrundrissen wird sich, von dem Eingriff zum Einbau des Aufzugsschachts abgesehen, indes nichts Grundsätzliches ändern. Auch nach der Sanierung wird es in der Berliner Straße 61-66 mittelgroße 2- und 3-Raum-Wohnungen geben.

Der Schutt landet vor dem Wohnblock. Später wird er nach Bestandteilen sortiert und fachgerecht entsorgt. Quelle: Markus Kniebeler

Nach dem Abbruch kommt die Modernisierung

Der schwere Abbruch umfasst außerdem den Abriss der Balkone. Diese werden später durch so genannte Vorstellbalkone ersetzt. Die neuen Balkone werden nach Auskunft Harwardts merklich größer sein als die alten.

Unmittelbar an die Abbrucharbeiten schließt sich die eigentliche Modernisierung an. Tatsächlich wird man die Wohnungen nach der Sanierung kaum wieder erkennen. Küchen, Bäder, Boden, Fliesen, Türen, Fenster sowie Sanitär- und Elektroleitungen werden erneuert. Bis Mitte des kommenden Jahres soll alles erledigt sein.

Neubau in der Rathenower Forststraße wird vorher fertig

Dann wird der Neubau auf der gegenüberliegende Seite längst bezogen sein. In der Forststraße 1-2 gehen die Arbeiten gut voran. Hier lässt die KWR einen Block mit zwölf geräumigen Wohnungen errichten, der Anfang des kommenden Jahres bezogen werden soll.

Im Erdgeschoss dieses Blockes wird eine Wohngemeinschaft für Menschen mit demenziellen Erkrankungen eingerichtet. Neun Plätze sind zu vergeben. Jeder WG-Bewohner wird dort ein eigenes Zimmer beziehen. Mittel- und Treffpunkt ist ein rund 90 Quadratmeter großer Gemeinschaftsraum mit Sitzecke, einem großen Tisch und einer geräumigen Wohnküche.

Am Ende wird der Innenhof gestaltet

Zum Abschluss der Arbeiten im KWR-Karree Berliner Straße – Goethestraße – Forststraße wird der von den Gebäuderiegeln umstellte Innenhof neu gestaltet. Nach derzeitigen Plänen wird es eine Mischung aus begrünten Aufenthaltsbereichen und Stellflächen für die Fahrzeuge der Mieter geben. Im Sommer des Jahres 2021 soll der Innenhof fertig sein. Wie er am Ende aussehen soll, zeigt ein Planungsvideo.

Übrigens war der KWR-Block in der Berliner Straße 61-66 mal für kurze Zeit als Rathenower Verwaltungssitz im Gespräch. Als vor rund zehn Jahren die Debatte um einen alternativen Rathausstandort erstmals richtig hochkochte, schlug der damalige KWR-Chef Hartmut Fellenberg vor, den Block zu diesem Zweck umzubauen. Weil bestimmte Fristen nicht eingehalten werden konnten, wurde der Plan zu den Akten gelegt.

Von Markus Kniebeler