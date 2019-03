Rathenow

Die nächtliche Temporeduzierung auf vier innerstädtischen Straßen wird aller Voraussicht nach nicht eingeführt. Zwar hatten die Rathenower Stadtverordneten einer entsprechenden Beschlussvorlage im Herbst mit großer Mehrheit zugestimmt. Aber weil EU/Landesumweltministerium und die Verkehrsbehörden des Landes Brandenburg unterschiedliche Auffassungen zu Grenzwerten und deren Ermittlung haben, werden die Tempo-30-Schilder vorerst nicht aufgestellt. Das hat der stellvertretende Rathenower Bauamtsleiter Jens Hubald, auf dessen Tisch der Lärmaktionsplan liegt, auf MAZ-Anfrage mitgeteilt.

Modell zur Berechnung der Lärmbelastung

Zur Erinnerung: Die Stadt war in Sachen Lärmschutz aktiv geworden, weil eine entsprechende EU-Richtlinie zum Schutz der Bürger verabschiedet worden war. Das brandenburgische Umweltministerium hatte den Kommunen zur Berechnung der Verkehrsbelastung ein Modell vorgegeben.

Man habe die benötigten Daten – Verkehrsmenge, Verkehrszusammensetzung und andere Parameter – in das Modell eingespeist und um lokale Eigenarten wie bauliche Dichte und Wohnungsdichte ergänzt, so Hubald.

Die Berechnung habe ergeben, dass es gleich an mehreren innerstädtischen Verkehrsachsen Abschnitte gibt, die über den vorgegebenen Lärmschutz-Grenzwerten liegen, so dass eine Pflicht zum Handeln offenbar wurde. Mit einer nächtlichen Geschwindigkeitsreduzierung könnte die Lärmbelastung dort kostengünstig und wirksam unter die Grenzwerte gesenkt werden, so Hubald.

Für eine Temporeduzierung vorgesehen waren die B 102 zwischen der ehemaligen Hauptkreuzung und dem Kreisverkehr am Grünauer Weg; die Steinstraße zwischen der Schleusenbrücke und der Langen Brücke; die Genthiner Straße zwischen Friedensbrücke und der Einmündung der Semmelweisstraße und die Friedrich-Engels-Straße zwischen der Berliner Straße und der Einmündung der Puschkinstraße.

Überraschende Antwort vom Kreis

Ende des vergangenen Jahres reichte das Bauamt den Antrag auf nächtliche Geschwindigkeitsreduzierung auf den genannten Straßen bei der Unteren Verkehrsbehörde des Landkreises ein – und war über die Antwort mehr als überrascht. Die Stadt wurde gebeten, den Verkehrslärm nach der bei den Verkehrsbehörden in Deutschland gängigen Richtlinie zu berechnen. Erst dann könne der Antrag behandelt werden.

Hubald fragte beim brandenburgischen Umweltministerium nach. Dort wurde ihm bestätigt, dass die Verkehrsbehörden nur die genannte Richtlinie anerkennen. Die Ministerien befänden sich in Verhandlungen, um den Widerspruch zu klären.

Für Rathenow bedeutet das, dass aufwendige Messungen veranlasst werden müssten, um den Anforderungen der Verkehrsbehörde Folge zu leisten. Jens Hubald wird das Thema im Bauausschuss zur Debatte stellen. Verständnis hat er für die unklare Gesetzeslage nicht. „Wir haben viel Zeit in das Thema investiert“, sagt er. „Offenbar war der Aufwand umsonst.“

Von Markus Kniebeler