Rathenow

Die Geduld der Anwohner der Forststraße wird derzeit auf die Probe gestellt. Seit Anfang Februar sind die Seitenbereiche auf der nördlichen Straßenseite eine Dauerbaustelle. Vor allem die Pkw-Besitzer hadern mit der Situation. Denn der gewohnte Platz zum Abstellen der Fahrzeuge ist wegen der Bauarbeiten nicht mehr vorhanden.

Ein bisschen gedulden müssen sich die Anwohner noch. Nach Auskunft des Wasser- und Abwasserverbandes Rathenow sollen die Bauarbeiten Ende April/Anfang Mai beendet werden. Was nicht heißt, dass alle Seitenbereiche so lange gesperrt bleiben. Möglicherweise werden die Bauzäune schon früher demontiert.

Start in der Paracelsusstraße

Begonnen hat das Bauvorhaben des Wasser- und Abwasserverbandes bereits im vergangenen Jahr. Mitte November wurde in der Paracelsusstraße mit dem Bau eines neuen Regenwasserkanals begonnen. Bis zum Jahresende musste deshalb die Paracelsusstraße komplett gesperrt werden.

Die Arbeiten in der Forststraße, die seit Anfang Februar laufen, haben mit der Regenentwässerung nichts zu tun. Hier lässt der Wasser- und Abwasserverband die Trinkwasserleitung erneuern. Die alten Gussleitungen, die Mitte des vergangenen Jahrhunderts verlegt wurden, hätten ihre Schuldigkeit getan, so der Projektleiter des Verbandes.

Gesamte Leitung ist verlegt

Die neuen Leitungen sind aus Kunststoff, haben einen Durchmesser von 125 Millimetern und sind mit einem Schutzmantel versehen. Im Bereich Lutherplatz, Forststraße, Paracelsusstraße wurden Trinkwasserleitung mit einer Gesamtlänge von rund 850 Metern verlegt. Alle Leitungen sind mittlerweile dort, wo sie hingehören.

Die Leitung wurde einer umfangreichen Prüfung unterzogen. Quelle: Markus Kniebeler

Seit Anfang der Woche werden die neu verlegten Leitungen einer umfassenden Prüfung unterzogen. Natürlich wird kontrolliert, ob bei der Verlegung irgendwelche Lecks entstanden sind. Außerdem hat eine strenge hygienische Prüfung stattgefunden. In den kommenden Wochen werden die Hausanschlüsse hergestellt.

Fahrbahn musste nicht aufgerissen werden

Weil der Nebenbereich der Straße auf der Nordseite relativ breit ist, blieb die Fahrbahn von den Arbeiten unberührt. Die Leitungen wurden in dem Streifen zwischen Straße und Geh-/Radweg verlegt – dort, wo die Anwohner ihre Autos abstellen.

Weil die Leitung in einem so genannten Spülbohrverfahren verlegt wurde, musste nicht die gesamte Oberfläche aufgerissen werden. Vielmehr wurden alle paar Meter Gruben ausgehoben, von denen mittels unterirdischer Bohrungen die Leitungen an Ort und Stelle gebracht wurden. Das hat nach Auskunft des Projektleiters den Vorteil, dass kein kompletter Graben ausgehoben werden muss, sondern nur punktuell Löcher entstehen. Die Baustelle wäre nach dem alten Verfahren noch größer, die Behinderungen noch umfangreicher geworden.

Von Markus Kniebeler