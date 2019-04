Rathenow

Die Pläne, das Rathenower Körcenter zu einem Gesundheits- und Pflegezentrum umzubauen, nehmen nach zwei Jahren der Ungewissheit konkrete Formen an. Der Investor, der die Immobilie vor drei Jahren erwarb, hat einen neuen Partner für den Betrieb des Zentrums gewonnen: Das Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH, das seinen Hauptsitz in Nauen hat und seit dem Sommer 2015 eine Niederlassung in Rathenow betreibt.

Neuer Bauantrag ist gestellt

Beate Kämmerling leitet die Rathenower Zweigstelle. Sie und ihre Kollegen haben die Gelegenheit genutzt, bei der Neuplanung des Centers ihre Wünsche und Bedürfnisse einzubringen. Ein neuer Bauantrag ist gestellt. Wenn es ohne Komplikationen läuft, könnte noch in diesem Jahr mit dem Umbau begonnen werden.

Niedergang eines Einkaufszentrums Das Körcenter wurde Anfang der 1990er Jahre erbaut. Auf einer Gesamtverkaufsfläche von rund 4000 Quadratmetern waren ein Supermarkt, eine Drogeriefiliale, eine Sparkassenfiliale, ein Restaurant sowie bis zu 30 Ladenlokale unterbracht. Im Lauf der Jahre verlor das Einkaufszentrum an Attraktivität. Ein Mieter nach dem anderen zog aus. Im Jahr 2013 war dann der Leerstand komplett. Es gab verschiedene Versuche, die Immobilie mit Leben zu füllen. Die geplante Ansiedelung eines Sonderpostenmarktes scheiterte 2014 am Einzelhandelskonzept der Stadt. Im Jahr 2015 stellte sich ein Investor vor, der einen Polstermöbelmarkt in dem Gebäude einrichten wollte. Doch nachdem er das Konzept in Rathenow präsentiert hatte, verschwand er von der Bildfläche. Im Herbst 2016 wurde das Einkaufszentrum an einen Investor aus Niedersachsen verkauft, der das Gebäude zu einem Gesundheits- und Pflegezentrum umbauen will.

Im Ostteil des fast 4000 Quadratmeter großen Gebäudes werden nach Auskunft Kämmerlings 18 Wohnungen für betreutes Wohnen entstehen. Diese Wohnungen werden zwischen 45 und 75 Quadratmeter groß sein. Die künftigen Bewohner werden einen ganz normalen Mietvertrag abschließen und können – je nach Bedarf – Pflegeleistungen hinzubuchen.

Umzug der Sozialstation ins neue Center

Auf der Westseite des ehemaligen Einkaufszentrums werden Räume für die Sozialstation des Gemeinschaftswerks eingerichtet. Diese ist derzeit in der Großen Milower Straße angesiedelt. Nach einem Umzug stünde den Mitarbeitern der Niederlassung Rathenow mehr Platz zur Verfügung.

Außerdem soll in diesem westlichen Teil des Gebäudes eine Wohngemeinschaft für Menschen mit dementiellen Erkrankungen eingerichtet werden. Elf Zimmer sind geplant – jedes zwischen 20 und 25 Quadratmeter groß. Die künftigen Mieter werden sich drei große, behindertengerechte Bäder teilen. Außerdem ist ein großer Aufenthaltsbereich vorgesehen, in dem gemeinsam gegessen, gespielt, geredet werden kann.

Tagespflege mit 14 Plätzen

Ergänzt wird das Betreuungsangebot durch eine Tagespflege für bis zu 14 Gäste. In großzügigen Gemeinschaftsräumen wird Platz sein zur Entfaltung, es gibt Zimmer zum Ruhen, einen Therapieraum und eine Küche, in der gemeinsam gekocht werden darf.

Schließlich sollen auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern noch Räume hergerichtet werden, die von einer Gemeinschaftspraxis – Physiotherapie, Ergotherapie etc. – genutzt werden können.

Seit mehr als fünf Jahren steht das Körcenter leer. Quelle: Markus Kniebeler

Wann genau das ehrgeizige Projekt startet, kann momentan noch nicht benannt werden. „Der Zeitplan hängt davon ab, wann die Baugenehmigung erteilt wird“, sagt Beate Kämmerling. Liegt diese vor, rechnen die Investoren mit einer Umbauzeit von rund einem Jahr.

Dass nun, nach zwei Jahren des Stillstands, Zug in die Sache kommt, hängt mit dem Gemeinschaftswerk als neuem Betreiber zusammen. Mit dem Pflegedienst, der ursprünglich als Betreiber vorgesehen war, ging es nicht voran. Ende des vergangenen Jahres meldete dieser Insolvenz an. Wenig später stieg das Gemeinschaftswerk in das Projekt ein.

Zentrale Lage passt ins Konzept

„Ich war von Anfang an sehr angetan von dem Konzept“, sagt Beate Kämmerling. Denn sowohl der Standort mitten in der Stadt, als auch der Plan, viele Angebote unter einem Dach zu vereinen, passe zu Grundausrichtung des Gemeinschaftswerks.

„Philosophie des Unternehmens ist es, unsere Kunden am alltäglichen Leben teilhaben zu lassen“, sagt Kämmerling. Mit einer Einrichtung am Rande der Stadt lasse sich das nicht umsetzen. Ein Objekt wie das Körcenter hingegen, das eingebettet sei in ein gewachsenes Wohnviertel, biete die besten Möglichkeiten, den Alltag abwechslungsreich zu gestalten.

Ausdrücklich hob Beate Kämmerling hervor, dass sie hocherfreut über den im Aufbau begriffenen Rideplatz sei, der sich im Osten an das Körcenter-Grundstück anschließt. „Wir werden die Angebote auf dem Platz sicher nutzen“, sagt sie. Da gebe es immer etwas zu sehen. Und der Park am Körgraben sei ideal für Spaziergänge im Grünen. „Das passt alles schon sehr gut zusammen“, sagt Kämmerling. „Wir freuen uns schon alle drauf.“

Von Markus Kniebeler