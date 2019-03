Rathenow

Keine Frage: Wer gesund ist, der hat mehr Freude am Leben. Mehr Kraft, mehr Energie, weniger Sorgen. Davon profitiert naturgemäß auch der Arbeitgeber. Fitte Mitarbeiter leisten mehr, fallen seltener aus und sind mit mehr Spaß bei der Sache.

Weil dies so ist, gibt der Gesetzgeber den Arbeitgebern die Möglichkeit, zusätzlich zum Gehalt steuer- und beitragsfreie Zuschüsse zur Gesundheitsförderung an die Beschäftigen zu zahlen. Bis zu 44 Euro pro Monat sind als steuerfreier Sachbezug möglich.

Die Rathenower Wärmeversorgung hat vor diesem Hintergrund eine Initiative gestartet, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei der Auswahl passender Angebote unterstützt. „Wir stellen den Firmen Gutscheine für den Besuch der Schwimmhalle zur Verfügung“, erklärt Günter Rall, Geschäftsführer der Wärmeversorgung GmbH. Diese Gutscheine können dann in den Unternehmen an jene Mitarbeiter, die Interesse bekundet haben, verteilt werden.

Abgerechnet werden die tatsächlichen Besuche

Das Modell hat den Vorteil, dass die Arbeitgeber keine pauschale Summe zahlen müssen, sondern nur für jene Leistungen aufkommen, die der Arbeitnehmer tatsächlich in Anspruch genommen hat. „Wir stellen den Firmen nur die Besuche in der Schwimmhalle in Rechnung“, erklärt Rall. Wenn ein Mitarbeiter zehn Gutscheine bekommen habe, aber am Ende nur drei davon einlöse, dann müssten eben auch nur diese drei Besuche bezahlt werden, so Rall.

Für den Arbeitnehmer hat dieses Modell den Vorteil, dass er frei entscheiden kann, wann er etwas für seine Gesundheit tun will. „Bei festen Kursen müssen sich die Mitarbeiter immer diesen einen Termin freihalten“, sagt Rall. Das Gutscheinmodell gebe ihm die Möglichkeit, schwimmen zu gehen, wann es ihm passt. Wie oft und zu welcher Tageszeit er in die Schwimmhalle geht, ist seine Entscheidung.

Werbeeffekt für die Schwimmhalle

Für das Team der Schwimmhalle bedeutet das etwas mehr Arbeit, denn die Gutschein-Besuche müssen extra registriert und abgerechnet werden. Andererseits besteht die berechtigte Hoffnung, dass Menschen auf diese Art für die Schwimmhalle gewonnen werden können. „Wer umsonst reinkommt, probiert es vielleicht mal aus“, sagt Rall. „Und kommt, wenn es ihm gefallen hat, sicher wieder.“

Bislang hat Günter Rall nur die Nutzung der Schwimmhalle im Fokus. Aber natürlich könne man auch die Sauna in ein solches Modell einbeziehen. Denn das Saunieren diene nachweislich auch der Fitness. Was Unternehmen am Ende in Anspruch nehmen wollen, müsse in individuellen Verhandlungen festgelegt werden.

Günter Rall hat das Modell Firmenchefs der Region bereits vorgestellt. Und wird das weiterhin tun. Das Interesse sei da gewesen, so Rall. Nun wartet er, ob bei ihm tatsächlich Gutscheine bestellt werden.

Von Markus Kniebeler