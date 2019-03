Rathenow

Der Weihnachtsmarkt an der Otto-Seeger-Grundschule in Rathenow fand Mitte Dezember statt. An den verschiedenen Ständen hatten Schüler und Eltern selbst gebackene Plätzchen, heiße Schokolade, Glühwein und selbst gebastelte Weihnachtsdekoration verkauft. Das eingenommene Geld fließt normalerweise in die Klassenkasse.

Die 20 Schüler der 5. Klasse entschieden sich in diesem Jahr, ihr Geld einmal anders zu verwenden. „Hanna, Milena und ich hatten vorgeschlagen, das eingenommene Geld für die Hunde und Katzen im Tierheim zu spenden, damit es den herrenlosen Tieren auch gut geht“, sagt Jolina Görtze.

Spende persönlich überreicht

Gemeinsam mit Rosali Boose besuchte sie, übrigens erstmals, jetzt das Tierheim, um ihre Spende abzugeben. „Durch den Verkauf von Plätzchen, Muffins, Schokofrüchten, Tee und Weihnachtssternen kamen knapp 100 Euro zusammen. Diese Summe haben wir aufgerundet“, erklärt Rosali Boose.

Die Schülerin aus Böhne hat zuhause selbst zwei Hunde. Das erwachsene Tier aus dem Tierheim in Berlin und der Welpe sind Schäferhundmischlinge. Außerdem hat die Familie auf ihrem Grundstück noch ein paar Schafe und ein Pferd.

Einladung an die gesamte Klasse

„Es ist eine tolle Sache, wenn Schüler auch an die Tiere im Tierheim denken und sich überlegen, wie man ihnen helfen kann“, bedankte sich Tierheimleiterin Jutta Schütze, die die Mädchen auf einem kleinen Rundgang durch das Tierheim führte. Zugleich lud sie die gesamte Klasse ins Tierheim ein, zum Beispiel am jährlichen Tag der offenen Tür. Im Rathenower Tierheim in der Bammer Landstraße werden derzeit jeweils rund 30 Hunde und Katzen betreut.

Futterspendenboxen des Tierheims, in denen Kunden Futterspenden abgeben können, stehen im Rewe-Markt in der Fehrbelliner Straße, im Laden der Tierärztin Kny in Rathenow-West, in beiden Kaufland-Märkten, bei „Fressnapf“ sowie im Premnitzer Edeka-Markt.

Von Uwe Hoffmann