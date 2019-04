Rathenow

Gute Witterungsverhältnisse gibt es für die Anwohner von Röntgen-, Liebig- und Humboldtstraße so gut wie nie. Bei Trockenheit legt sich der Staub der unbefestigten Straßen wie ein feiner Film auf Häuser, Autos und Gartenmöbel. Regnet es dagegen mal länger am Stück, verwandeln sich die Strecken vor der Haustür in matschige Feuchtgebiete, die man am besten mit Gummistiefeln betritt.

Seit Jahren beklagen Anwohner diesen Zustand – nun ist ein Ende in Sicht. Bei der Festlegung der Prioritätenliste für die Straßensanierung in diesem Jahr sollen die drei genannten Straßen berücksichtigt werden. Im Bauausschuss wurde diese Entscheidung einhellig begrüßt. Die endgültige Entscheidung treffen die Stadtverordneten am 15. Mai.

80 000 Euro für Oberflächenbehandlung

80 000 Euro sollen ausgegeben werden, um die unbefestigten Straßen mit einer so genannten Tränkdecke zu überziehen. Dabei handelt es sich um eine feine Schotterschicht mit bindender Wirkung. Im Vergleich zum einfachen Schieben, das die Straßen nur wenige Wochen lang glatt hält, sind die Tränkdecken erheblich widerstandsfähiger.

Bei verschiedenen Strecken im Rathenower Süden, die mit dieser Technik behandelt wurden – Lilienthalweg, Ossietzkyweg, Ernst-Haeckel-Weg – fallen die Bewertungen durchweg positiv aus. Vor allem in Fragen der Staubbelastung und der Schlaglochbildung konnten nach Auskunft aus dem Rathenower Bauamt erhebliche Verbesserungen erzielt werden.

Keine Regenentwässerung

Allerdings gibt Bauamtsleiter Matthias Remus zu bedenken, dass die Verkehrsbelastung der drei Straßen im Norden erheblich höher sei. Das Unternehmen Milcafea verursache naturgemäß zusätzlichen Verkehr – vor allem die dort angesiedelte Kantine ziehe in den Mittagsstunden Pkw-Fahrer in das Wohngebiet. Außerdem werde eine Tränkdecke das Problem der Pfützenbildung bei Niederschlag nicht lösen. Eine vernünftige Regenentwässerung sei nur mit einem grundhaften Straßenausbau zu erreichen.

Der Vorschlag des Bauamtsleiters, die Straßen für einen solchen Ausbau vorzumerken, stieß auf wenig Gegenliebe. Anwohner der drei betroffenen Straßen machten deutlich, dass es ihnen um eine schnelle Lösung geht. „Wer weiß, wann es mit dem Straßenausbau klappt“, sagte einer. Möglicherweise werde es Jahre dauern, bis solch ein Vorhaben realisiert werden kann.

Schnelle Hilfe hat Vorrang

Das sah Karl-Reinhold Granzow (Linke) ähnlich. „Mit einer Tränkdecke wäre den Anwohnern schnell geholfen“, sagte er. „Deshalb sollten wir es machen.“ Wolfram Bleis ( CDU) wollte allerdings eines klar gestellt wissen: „Wenn wir dort 80 000 Euro ausgeben, dann ist ein Ausbau erst einmal vom Tisch“. Denn für doppelte Ausgaben reiche das Geld der Stadt nicht. Anwohner und Abgeordnete sahen das genau so. Nun sollen im Frühsommer die Tränkdecken aufgebracht werden.

Von Markus Kniebeler