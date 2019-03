Rathenow

Tierischer Spaß im Konzertsaal am Schwedendamm: Das Katzenorchester spielte das Lied „Kuckuck, Kuckuck“ und Nele Rappahn ließ auf der Oboe „Alle Vögel sind schon da“ erklingen. Es war der gelungene Auftakt zum Konzert der jüngsten Schüler der Musik- und Kunstschule Havelland in der Alten Mühle in Rathenow.

Anlass für das Konzert der Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis elf Jahren war der Tag der Offenen Tür, zu dem am Samstag Lehrer und Schüler der Musikschule eingeladen hatten.

Lampenfieber auf der großen Bühne

Eine gewisse Aufregung war den jüngsten Musikschülern schon anzumerken vor ihrem großen Auftritt, zumal viele Eltern, Freunde, Geschwister, Großeltern und weitere Musikinteressierte gekommen waren und für eine gute Zuschauerkulisse sorgten im Konzertsaal der Alten Mühle.

Auch die jüngsten Schüler zeigten ihr Können. Quelle: Norbert Stein

Doch auf der Bühne war dann das Lampenfieber – zumindest fast – verflogen, wie beim Gitarrenensemble oder bei Mina Wolfram als sie „Sakura“ spielte auf dem Klavier. Auch Sanny Sorge auf dem selben Tasteninstrument, der ein ukrainisches Volkslied vortrug und das Bläserquartett mit „Doodle all day“ machten ihre Sache gut. Benno Zellin beendete den Reigen der insgesamt 20 Konzertbeiträge. Auf der Flöte spielte er „Atemlos durch die Nacht“ und bekam dafür wie alle jungen Musikschüler viel Beifall.

Jugendband in Aktion

Damit war der musikalische Nachmittag im Konzertsaal aber noch nicht beendet. Die Jugendband lud die Besucher nun zu einer öffentlichen Probe ein. Sie brachten ihre Instrumente auf die Bühne. Samira (15 Jahre) und Zarah-Maureen (14) brachten die Mikrofone in Stellung. Sie sind die Sängerinnen der Jugendband. Das Urteil der beiden fällt einstimmig aus: „Es macht riesigen Spaß“.

Öffentliche Probe der Jugendband der Musikschule. Quelle: Norbert Stein

Zur Musikschule kamen sie eigentlich aus einem anderen Grund. Samira nahm Violinunterricht und Zarah-Maureen lernte Klavier spielen. Als sie dann von der Jugendband der Musikaschule erfuhren, entschieden sich die beiden sponten, als Sängerinnen mitzumachen.

Musikschullehrer Johannes Kölbel übt seit ungefähr sechs Monaten regelmäßig mit der Band. Abgeschlossen ist das Projekt noch nicht, deshalb kündigte Kölbel den Zuschauern im Konzertsaal „einen Mix aus Probe und Auftritt“ an. So wurde es dann auch unterhaltsam und musikalisch vielseitig.

Stepptanz für „Minis“

Ein Workshop zum Thema „Blechinstrumente“, Stepptanz für „Minis“, kreativer Kindertanz und weitere Aktionen bereicherten die Tag der offenen Tür. Außerdem konnten Besucher bei einem Schnupperunterricht acht Musikinstrumente ausprobieren, und auch bei Tanz- und Gesangproben mitmachen.

Im Haus an der Bammer Landstraße hatten Chor, Tänzer und Schauspieler im Fach Musical die Saaltür für eine öffentliche Probe geöffnet. Einfühlsam, aber auch fordernd über Veronika Fölster mit jungen Sängerinnen und Sängern für kommende Auftritte. Auf dem Probenprogramm standen verschiedene Stücke, so so auch für das neue Musical „Stage Teens“ (Der lange Weg zum Erfolg). Premiere ist im September.

Von Norbert Stein