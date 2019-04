Rathenow

Der Abriss des Offizierscasinos ist besiegelt. Aber die Frage, was mit dem prominenten Grundstück an der Ecke Berliner Straße/ Bahnhofstraße passieren soll, ist noch nicht geklärt. Um die Positionen der an dem Thema beteiligten Akteure abzustimmen, soll es im Mai eine große Erörterungsrunde geben.

Das hat Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus den Mitgliedern des Bauausschusses am Dienstagabend mitgeteilt. Zusammen kommen sollen Vertreter der Denkmalschutzbehörde, der Stadt Rathenow, des Grundeigentümers und des Landkreises Havelland. Diese sollen sich über das weitere Vorgehen zur Entwicklung der Brache verständigen.

Fest steht der Abriss der Ruine. Die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Rathenow hat die Ruine im vergangenen Jahr erworben und wird sich nach dem Willen der Rathenower Stadtverordneten um den Abriss kümmern. Dafür wird das Unternehmen 100 000 Euro aus der Stadtkasse erhalten.

Außerdem soll – möglichst noch in diesem Jahr – ein städtebaulicher Wettbewerb gestartet werden. Von diesem erhofft sich die Stadt Ideen zur Entwicklung des sowohl historisch als auch städtebaulich bedeutsamen Grundstücks.

Die Denkmalschützer hatten die Genehmigung zum Abriss des Casinos unter der Auflage erteilt, dass auf dem Grundstück etwas entstehe, dass der stadthistorischen Bedeutung des Areals gerecht wird.

Von Markus Kniebeler