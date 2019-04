Rathenow

Die Zufahrt zum Wertstoffhof Bölkershof ist in einem katastrophalen Zustand, berichtet Silke Finkbeiner. „Mein Mann fährt diesen Weg täglich zur Arbeit. Vergangene Woche hat er sich dort einen Reifen und eine Felge kaputt gefahren“, so die Frau.

Sie bittet die Stadt darum, dass der mit Fahrbahnplatten ausgelegte Weg möglichst schnell geglättet wird. Wenig Hoffnung auf Besserung macht ihr Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus.

„Die Frau hat recht. Der Weg ist einem schlechten Zustand. Allerdings werden wir hier in nächster Zeit nicht tätig werden. Es gibt zu viele andere Straßen in Wohngebieten, die Vorrang haben.“

Städtisches Grundstück sieht „unmöglich aus“

Vor etwa einem Jahr wurden auf dem Eckgrundstück an der Semlinerstraße –Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße Kiefern gefällt. „Bis heute liegen dort Überreste der Bäume“, berichtet Horst Schwenzer.

Er möchte wissen, ob das Gelände der Stadt gehört. „Und falls dem so ist, warum werden die Äste nicht weggeräumt? So sieht es jedenfalls unmöglich aus“, bemerkt Schwenzer.

Tatsächlich gehört das Gelände der Stadt. „Da es sich aber um ein Waldgebiet handelt und nicht um eine Parkanlage, dürfen dort auch Äste liegen“, erklärt Matthias Remus. Er stimmt Schwenzer zu: „Schön sieht das nicht aus und wir werden das sicher noch beseitigen. Aber derzeit ist das nicht oberste Priorität“.

Lob und Kritik für Arbeiten am Gehweg

Lob und Kritik kommt in dieser Woche von Gerhardt Göbler. Ende März hatte er sich über den Zustand des Gehwegs in der Spandauerstraße beschwert. Nach dem dort Wasserleitungen verlegt worden waren, ragten Gehwegplatten heraus und Bordsteine fehlten.

Daraufhin erfolgten Nachbesserungen, aber in so schlechter Qualität, dass Göbler vergangene Woche die Stadtverwaltung aufsuchte. „Bereits am nächsten Tag kümmerten sich zwei Bauarbeiter der Firma Remus darum und leisteten hervorragende Arbeit“, lobt der Anrufer.

Nur ein Manko gibt es noch. Die Fläche zwischen Gehweg und Fahrbahn muss noch aufgeschüttet werden. Bauamtsleiter Remus kennt das Problem. Um es zu lösen, ist ein Gespräch mit der zuständigen Wohnungsbaugesellschaft nötig. Darum will sich Remus nun kümmern.

