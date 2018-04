Unternehmerverein wählt Vorstand - Doppelspitze bleibt im Amt

Der Rathenower Unternehmerverein wurde vor zwölf Jahren kurz vor Beginn der Landesgartenschau gegründet. Damals hatte der Unternehmensberater Christian Klotz den Unternehmern und Gewerbetreibenden dazu geraten, eine starke Lobby zu bilden, die auch Einfluss auf die Stadtpolitik nehmen kann.

Die Rolle gefunden

Inzwischen haben die Mitglieder des Vereins ihre Rolle im Stadtgefüge gefunden. „Es ist laut Satzung unsere einzige Aufgabe zum Wohl der Stadt mit anderen zusammenzuarbeiten, um Projekte und Ideen voranzubringen“, sagt Fred Meier. Er ist zweiter Vorsitzender des Unternehmervereins und wurde soeben bei einer Jahreshauptversammlung in dem Amt bestätigt. Ebenso wie Ulrich Opitz im Amt des ersten Vorsitzenden. Schatzmeister bleibt Bernd Knust.

Ulrich Opitz und Fred Meier (von links) stehen dem Unternehmerverein vor. Quelle: Uwe Hoffmann

Einmal im Monat treffen sich die Mitglieder, um Vorträge zu hören, Organisatorisches zu bereden oder um eigene Projekte zu planen. Mit im Boot sitzen oft die Mitglieder der Wirtschaftsjunioren. „Sie sind eine eigenständige Gruppe aber wir bündeln unsere Kräfte – auch wenn es um Referenten geht, die etwas mehr kosten.“ Fred Meier findet diese Zusammenarbeit gut. „Das wollen und werden wir auch fortsetzen.“

Brille am Kreisel

Im Jahr 2017 hatten der Unternehmerverein die Buga-Brille umgearbeitet – mit einem Rathenow-Motiv und dem Hinweis auf den Kreisstadt-Status. Das war durchaus politisch gemeint, hatte bei der Enthüllung Ulrich Opitz gesagt. Die Brille ziert den Kreisel in Rathenow Ost schon länger, zuvor warb sie für die Bundesgartenschau.

Das Rathenow-Motiv soll nun noch beleuchtet werden. „Jedenfalls ist das unsere Idee“, sagt Fred Meier. Derzeit laufen die Gespräche zur Genehmigung. „Es sind mehrere Behörden involviert, ich bin aber zuversichtlich, dass wir Erfolg haben“, sagt Fred Meier.

Unternehmerverein Rathenow gestaltet Buga-Brille mit neuem Logo um Quelle: Joachim Wilisch

Politik spielt beim Unternehmerverein eine große Rolle, obwohl die Gruppe eigentlich überparteilich ist. „Wir befassen uns intensiv mit Rathenower Stadtpolitik“, sagt Fred Meier. Eine Wahlperiode lang hatte der Unternehmerverein auch eine eigene Kandidatin in der SVV. So weit soll es nicht mehr gehen. „Wir haben – gerade auch im Zuge des Bürgermeisterwahlkampfes – ein gutes Verhältnis zu den Fraktionen aufgebaut und das werden wir nicht abreißen lassen“, sagt Fred Meier. Die vielen guten Ansätze aller Kandidaten im Bürgermeisterwahlkampf müssen seiner Ansicht nach nun nicht verschwinden. „Da kann man ja weiter dran arbeiten.“

Altbewährtes bleibt

Es gibt einige Projekte, an denen hält der Unternehmerverein schon lange fest. Das Weinfest im Oktober zum Beispiel, die Frühlingsgalerie oder das Stadtfest. „Es gelingt immer mehr, diese Veranstaltungen zu attraktiven Festen auszugestalten“, findet Meier.

Neue Mitglieder sind im Unternehmerverein immer gerne gesehen. Fred Meier glaubt, dass der Zusammenschluss inzwischen auf festen Beinen steht. „Es tut aber auch uns immer gut, wenn wieder junge Unternehmer nachrücken und vielleicht auch neue Ideen einbringen.“ Das Ziel ist klar umrissen. Der Verein will seinen Beitrag leisten, damit Rathenow eine interessante Stadt in der so genannten zweiten Reihe wird. Das sind die Kommunen, die Stadtflüchtigen aus Berlin eine neue Bleibe bieten können.

Von Joachim Wilisch