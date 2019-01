Rathenow

Das erste winterliche Wochenende in der Region hat den Menschen, die auf Geh- und Radwegen sowie auf Straßen unterwegs waren, keine großen Probleme beschert. „Wir hatten die Lage jederzeit im Griff“, sagt Yves Reimer, der Leiter des Rathenower Betriebshofes.

Dass sich die Gefahren für Verkehrsteilnehmer in Grenzen hielten, hat mit der trockenen Kälte zu tun, die weitaus besser zu beherrschen ist als beispielsweise das plötzliche Blitzeis. Lediglich am Montagmorgen musste ein bisschen Schnee beseitigt werden.

„Die Lage war einigermaßen kurios“, berichtet Reimer. Während im Süden der Stadt so gut wie kein Niederschlag gefallen sei, habe es in den nördlichen Bereichen eine dünne Schneedecke gegeben. Aber dieser war wegen des Einsatzes der Kehr- und Streufahrzeuge keine lange Lebensdauer beschieden.

Kein nennenswerter Schneefall in Sicht

„Bislang hat uns dieser Winter mit gefährlichen Lagen verschont“, sagt Reimer. Und den aktuellen Prognosen zufolge werde das auch in den kommenden Tagen so bleiben. Zwar sei weiterhin mit frostigen Temperaturen zu rechnen, so der Chef des Betriebshofes. Aber nennenswerte Schneefälle seien auf dem Radar bislang nicht zu erkennen.

Karsten Ziehm, Leiter der Rathenower Straßenmeisterei, kommt zu einer ähnlichen Einschätzung. Zwar hätten seine Leute am Wochenende die 240 Straßenkilometer im Zuständigkeitsbereich der Meisterei zwei Mal durchgestreut. Aber von einer kritischen Lage könne keine Rede sein. Lediglich auf einem Abschnitt der B 102 Richtung Rhinow und auf der L 99 hinter Buschow habe es einige wenige glatte Stellen gegeben. Aber von einer flächendeckenden Gefahr sei man weit entfernt gewesen.

Zeit für andere wichtige Arbeiten

Immerhin befinden sich die Winterdienstler im Vergleich zu den Vorwochen nun in Bereitschaft. In zwei Schichten können sie, wenn es glatt wird, ausrücken, um Schnee und Eis zu bekämpfen. „Bislang hat es in diesem Winter gereicht, die Leute in der Tagesschicht einzusetzen“, so Ziehm.

Ungelegen war ihm das nicht. Denn wenn die Straßen nicht von Schnee und Eis befreit werden müssen, bleibt Zeit für andere wichtige Arbeiten. „Wir haben die milden Wochen vor allem für Reinigungs- und Aufräumarbeiten genutzt“, berichtet Ziehm. Viele Leitpfosten und Verkehrsschilder seien gesäubert und gerichtet worden, auch habe man sich der Grünflächenpflege widmen können.

Karsten Ziehm und Yves Reimer hätten nichts dagegen, wenn er Winter so pflegeleicht bliebe. „Wir haben auch ohne Schnee und Eis genug zu tun“, sagen sie. Sollte es aber doch noch nötig werden, sind sie für den Wintereinsatz bestens gerüstet.

Von Markus Kniebeler