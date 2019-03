Rathenow

Der Autor Robert Rauh kroch durch märkische Wälder, blätterte in 400 Jahre alten Akten und betrat alte Schlösser, um jenen Frauen auf die Spur zu kommen, die hinter Theodor Fontanes Romanfiguren stecken.

Elisabeth von Ardenne, die dem Dichter zur literarischen Figur der „ Effi Briest“ inspirierte, führte ihn nach Zerben. In Tangermünde befasste er sich mit Grete Minde, die grausam hingerichtet wurde und der Fontane eine Novelle widmete.

Und am Montcapricesee suchte Rauh nach jenem Badetempel, in dem sich einst Charlotte von Arnstedt, Vorbild für die „Krautentochter“, vergnügt haben soll.

Robert Rauh stellte in der Rathenower Stadtbibliothek sein Buch „Fontanes Frauen“ vor. Quelle: Christin Schmidt

Am Donnerstagabend besuchte Rauh nun die havelländische Kreisstadt, um in der Stadtbibliothek das Ergebnis seiner Recherchereise vorzustellen: Das Buch „ Fontanes Frauen – Fünf Orte – fünf Schicksale – fünf Geschichten“.

Die Veranstaltung fand im Rahmen der Brandenburgischen Frauenwoche statt und war bereits letzte Woche restlos ausgebucht. Rund 80 Frauen und einige Männer waren der Einladung der Friedrich-Naumann-Stiftung und der Karl-Hamann-Stiftung gefolgt.

Das Interesse war enorm – und das zu recht. Zum einen nahm Robert Rauh seine Gäste mit Bildern und Worten mit in eine Welt, in der an Gleichberechtigung noch nicht zu denken war. Zum anderen bot die Schauspielerin Carmen-Maja Antoni einen wahren Hörgenuss.

Sie las Auszüge aus Rauhs Buch, die zugleich spannend, informativ und herrlich komisch sind. Das Publikum staunte, fieberte mit und lachte herzhaft.

Besonders Rauhs Schilderung über die Entdeckungstour zum Moncapricesee im Löwenberger Land sorgte für Stimmung. Nicht zuletzt auch, weil Carmen-Maja Antoni die Begegnung zwischen Rauh und dem Pfarrer Peter Engel mitten im Wald mit einem authentischen märkischen Zungenschlag vortrug.

Der Humor kam also nicht zu kurz an diesem Abend, er stand aber keines Wegs im Vordergrund. Dieser Platz blieb den Frauen vorbehalten, allen voran Fontanes Tochter Martha, deren Geschichte im Mittelpunkt stand.

Zur Lesung „Fontanes Frauen“ kamen rund 80 interessierte Gäste in die Stadtbibliothek. Quelle: Christin Schmidt

Ein kluges aufgewecktes Mädchen, mit einem Intellekt, der ihr heute verschiedenste Karrierewege ebnen würde. Aber Martha erblickte 1860 das Licht der Welt – sie hatte die Wahl zwischen Hausfrau und Mutter oder der Ausbildung an der höheren Töchterschule.

Diese ermöglichte eine „Karriere“ als Lehrerin und eine gewisse Unabhängigkeit, war aber zugleich ans Zölibat gebunden. Wer eine Verbindung mit einem Mann einging, schied aus dem Schuldienst aus.

Martha entschied sich für die Töchterschule, nicht aber fürs Zölibat. Wie die anderen Frauen, die Fontane inspirierten, beschritt auch sie einen Lebensweg jenseits der gesellschaftlich vorgegebenen Bahnen.

Männer zum Frauentag mit Schürze

Und weil ihre Geschichte jede Menge Diskussionsstoff bot, hatten die Veranstalter im Anschluss an die Lesung Zeit für ein Gespräch eingeplant, an dem neben Rauh und Antoni auch die Generalsekretärin der Freien Demokraten Brandenburg, Jacqueline Krüger, teilnahm.

Die Metoo-Debatte, Frauenrollen in der Politik und auch die Bedeutung des Frauentages kamen dabei zur Sprache. „In Berlin sind die Männer high und betrinken sich, nur weil sie jetzt einen Feiertag haben, aber niemand denkt an die Frauen.

Da fand ich den Frauentag in der DDR ganz schön. Die Männer banden sich die Schürze um und haben die Kaffeepötte abgewaschen. Man wurde verwöhnt und es gab tolle Veranstaltungen“, erinnerte Carmen-Maja Antoni.

Jacqueline Krüger hinterfragte das neue Paritätsgesetz, wies aber auch darauf hin, dass arbeitsintensive Posten wie Schriftführer und Schatzmeister häufig von Frauen besetzt sind. Stellvertreter und Geschäftsführer seien dagegen häufig Männer. Am Ende stand fest: Zum Thema Gleichberechtigung gibt es noch sehr viel Gesprächsbedarf.

Von Christin Schmidt